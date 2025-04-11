經營密碼／數位世代的產業分析

傳統產業分析，以五力分析為主，包含進入障礙、替代品威脅、現有競爭者競爭、上游業者壓力、下游業者壓力。

產業分析的方法，除了五力分析之外，還必須分析：產業集中度、產業市場規模、產業利潤來源、策略群組、產業利潤值、產業價值鏈、成本結構、產業通路結構、產業生命周期、產業疆界變化、SWOT的模型、BCG模型、競爭優勢來源、不同市占率可行競爭策略、競爭態勢、經營模式創新、策略聯盟、藍切斯特戰略模型、動態競爭、時基競爭、先行者與追隨者競爭、產業附加價值、產業聚落、應用市場及消費者、產業成功關鍵因素、平台策略、綜效與併購、產業政策、產業效益與未來產業發展趨勢分析等。

上述分析的內容及結構非常完整，整體而言，就是產業、產品、廠商、科技、市場、人才與模式構成。

過去的競爭策略是從辨識影響產業的特性來建立競爭優勢，進而取得高於平均報酬率的利潤，為了利用產品的力量，企業設法在產業中建立相對於買方供應商、替代品的不對稱力量，設法削弱對手的力量，進一步利用規模經濟來打擊新進者，在產業中只有少數的企業能夠享有高市占率，通常沒進入前三大的key Player就沒辦法生存。

簡言之，過去靠著「規模經濟」跟「顧客忠誠度」建立長久的競爭優勢，已經面臨到挑戰。

近期所出版的《數位競爭策略》，點出傳統競爭策略的基本假設改變了，首先利用數據的力量，需要有一個數據接收者的網路，數位競爭策略主要依賴交換數據及分析數據對公司、消費者及合作者的含義，這時候公司的產能就不是很重要，重要的是那些資產的數據以及如何鏈結用數據來創造價值的人，數位生態系取代產業成為企業所要的商業環境與競爭的舞台。

競爭的工具由產品轉為數據，商業的環境由產業變成數位生態系，能力所在的領域由價值鏈變成智慧型價值鏈及數位平台，競爭的障礙從規模經濟變成網路效應，消費者提供互動式數據，競爭對手也由產品競爭轉變為數據競爭。

而數位轉型的四個層級──由營運效率、進階營運效率、來自價值鏈的數據分析（以上稱為生產生態系），到達連結消費者生態系的數位平台的數據服務。

過去以來的產業網絡，一直指的是價值鏈的網絡。此時也必須把互補者網絡加入。

比如說汽車產業，他的互補者網路，包含加油站、充電站、道路、公路的建設、獨立維修服務商、甚至於旁邊的餐飲業、銀行、咖啡店停車場等，而這些互補者網路是可以透過AI 、IOT把它串連起來。

整個產業鏈是由價值鏈網路（內部）+互補者網絡（外部）所形成。價值鏈網路比較強調資產實體及活動之間的數據生成與分享；而互補者網路，強調的是擴張資產實體及活動之間的數據生成與分享，建立新數位平台能力，藉由外部負責來產生創意及能力並對外連結API。

以一間日照中心為例，過去長者在日照中心的活動時間為早上7:30至下午5:00，回家之後價值鏈便中斷。為了串聯產業網絡並建立互補者生態系，這家日照中心特別為長者打造與中心環境相同的「長者房間」，房間內環境、溫度、濕度、床鋪、拖鞋、浴室等與日照中心完全相同。

此外，房間內嵌入感測器，可監測長者睡眠時的翻身狀況、穿拖鞋進入浴室的情形、在浴室內的安全狀況及服藥情形等，藉由日照中心的數位數據掌握，對長者而言是一個很好的服務，這樣的產業網絡形成競爭的優勢，並可藉由此擴張連鎖加盟，創造獨特的數位生態系競爭優勢。