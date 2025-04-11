策略行銷／從媽祖遶境直播 實踐商務九宮格

「商務九宮格」廣泛應用於專案管理與商務協作整合。以「媽祖遶境直播節目」為例，是運用商務九宮格邏輯，進行跨團隊協作與企業合作的典型案例。

商務九宮格涵蓋九大核心面向──價值主張、客戶族群、通路、客戶關係、關鍵活動、關鍵資源、關鍵夥伴、成本結構、收益模式。每一格不僅是單點要素，更是一種立體思考的引導系統。以下說明落地實踐於跨部門、跨產業的大型專案中。

一、價值主張：從單一活動執行轉向文化IP塑造。專案初期，主辦影像公司設定直播內容為主軸，記錄宗教文化、服務大眾關注。此時從價值主張格出發，將其拉升為「發掘台灣在地美好」的文化倡議，建立能產生共鳴的長期品牌願景、增加延續性，也使專案具備IP擴展的潛能。

二、關鍵活動：功能別分工，系統化提升執行效率。以「關鍵活動」格為基礎，將專案流程拆解為獨立模組──影像製作、公關宣傳、社群經營等，依據專業屬性委由專責團隊各自負責。透過商務協作，強化團隊協作效率，讓每個環節專業化、模組化，大幅降低溝通成本與流程衝突。

三、關鍵資源與夥伴：善用外部專業，精準媒合效能。在商務九宮格中，資源與夥伴往往是一體兩面。專案成功仰賴的是影像公司的製作能力，更倚重外部視覺設計、廣告代理、公關顧問、品牌私域經營、交通住宿的協作網絡。須整合資源，搭建明確合作制度，解決原本協力單位「沒人領軍、缺乏標準作業程序」的問題。

四、客戶族群與客戶關係：定義多元贊助對象，建立可延伸的合作場景。依據「客戶族群」的多元特性，設計四類贊助模式，包括公益團體、在地商家、服務型企業與電商品牌。每一類型對應不同的合作內容，如公益團體主打理念倡議、電商品牌主打現場體驗與社群導購、服務型企業主打品牌曝光與口碑行銷。在「客戶關係」設計上，則從單次贊助轉向長期鏈結。

五、通路：打造線上線下整合曝光策略：採取雙軌通路策略，線上以YouTube，粉絲專頁與私域社群平台為主進行直播及互動，線下則透過實體攤位、體驗活動、互動展區等，創造品牌與消費者面對面的交流場景。這種雙向通路布局，不僅擴大受眾觸及，也提升企業與活動之間的連結深度。

六、收益模式與成本結構：模組化提案設計，快速促成合作成交。在收益設計上，運用商務九宮格的「收益模式」邏輯，設計可調整的贊助模組，依據預算與合作意願拆分為基本、中階、整合多層提案，涵蓋曝光、互動、轉單、聯名等不同形式。

同時，「成本結構」則因功能分包制度明確化，每個模組成本單位清晰透明，使整體預算更容易掌控，也降低整合與協調的風險。

「媽祖遶境直播節目」的實踐證明，「商務九宮格」不僅是一張策略思考表，更是一種能夠將願景轉化為可執行架構的實戰工具。在未來多變且合作導向的市場中，若企業能善用商務九宮格，將更有機會精準掌握資源、整合夥伴，開創出真正有深度、有價值的合作模式。