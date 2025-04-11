顯而立見／找到與AI互補的價值

《紐約時報》日前發表「力量強大的人工智慧到來了，但是我們還沒準備好」一文，OpenAI CEO山姆・奧特曼宣稱「我們已掌握AGI的關鍵路徑」引發討論跟關注。很多人對於AI發展感到焦慮，擔心自己的飯碗不保，甚至有年輕朋友問我「五年後，我的公司還會存在嗎？」

這種恐慌的場景，歷史上已經發生無數次。1995年，《新聞週刊》預測網際網路將摧毀零售業，當時實體商店驚恐地研究該如何應對網購。1910年時，馬車製造商擔心汽車會摧毀整個行業，只想著如何讓馬車變得更堅固，卻沒有意識到真正的問題是汽車時代來臨。而1980年代，個人電腦取代打字機，導致無數打字員失業，也同時創造了數位出版、軟體工程、電子商務等全新產業。

現在，AI也正在做相同的事情。它不是摧毀工作，而是改變工作的樣貌。企業和個人應該問的不是「AI會奪走什麼」，而是「AI會帶來什麼？」那些能快速適應AI變革的人，將會在這場技術革命中成為贏家。

麥肯錫的最新報告指出，擅長整合AI的企業，專案交付速度比傳統企業快四倍，員工的創造力提升57%。原因很簡單，AI讓經理人不再只是資源管理者，而是變成了AI+人協作架構的設計師。曾有報導指出，紐約的一位前SONY影視高管，原本負責協調200人的團隊，現在他用AI工具輔助製作動畫，僅靠五人團隊就能達到與過去同樣的產能。這不只是企業管理模式的變化，也是職場專業人士的生存策略。

AI不是來搶走工作，而是來幫助那些懂得使用它的人更快、更有效地完成工作、創造出更多的可能。

工業革命後，企業變得愈來愈大，因為要分工合作才能提升效率。但AI出現後，個人和小型團隊有了與大企業競爭的可能性。過去，一家公司要運作，需要行銷、財務、客服、產品設計等各種專業部門。現在，一個人就能用AI自動化這些工作，開創自己的品牌。

這意味著，更多人可以選擇獨立創業，不需要依賴大公司。自由職業者（如YouTuber、獨立設計師、AI工程師）將成為主流。

在這樣的變革下，專業人士的競爭力將不再由單一技能決定，而是由三個關鍵因素共同影響：

競爭力=（1-可自動化指數）×創意槓桿率 × 人際連結值

可自動化指數決定一份工作有多少部分能夠被AI取代。重複性高、標準化強的職位，例如基礎法律文書處理、會計審查，將更容易被AI取代。

創意槓桿率則代表一份工作能否利用AI放大價值。例如AI工程師、數據分析師、影視創作者，他們不是被AI取代，而是利用AI提升產能。

最後，人際連結值決定哪些職業仍然需要高度的人類互動。例如心理學家、顧問、談判專家、甚至八大行業，這些領域AI雖然能輔助，但難以完全取代。

過去，人們相信努力是成功的關鍵。但在AI時代，選擇正確的方向，比單純的努力更重要。

鐵路取代馬車時，馬伕失業了，但鐵路公司更多新職位。GPT-4讓基礎程式設計變得廉價，但Prompt Engineer（提示詞工程師）的時薪已有機會達到300美元。因此，不是所有的工作都會被AI取代，而是某些工作將變得毫無價值。

努力本身沒有錯，但如果你的方向錯了，再努力也是徒勞。企業和個人應該思考的是，能否找到與AI互補的價值？