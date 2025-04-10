聽新聞
0:00 / 0:00
建商1坪換1坪讓利地主戶！大安區巷弄宅觸及豪宅門檻仍開紅盤
台北市大都更時代來臨，掀起建商響應政策、積極布局，精誠國際10日推出旗下首個大安區都更改建案「敦南詠楽」，總經理李振嘉表示，儘管近期經濟局勢震盪，但精華地段的住宅產品仍吸引高資產族群青睞，潛銷逾3個月已售五成以上。
李振嘉指出，精誠國際過去投資不少建案，但這是公司首個第一個獨資主導的案子，共耗時約5年整合，並透過容積移轉的方式，讓都更案順利讓利給地主，地主戶可一坪換一坪。
此外，該案運用退縮綠化、謙讓開放等原則打造與環境友善的自然建築，平面車位與零店面的規劃，讓住家的生活品質更符合高端客層的低調隱私需求，儘管總價帶觸及台北市7,000萬元的豪宅門檻，但仍繳出不錯的銷售佳績。
李振嘉表示，「敦南詠楽」攜手大硯建築師事務所的建築家蘇喻哲、日商台灣大林組、翊豐營造、聯邦工程等優質設計營造團隊，以城市友善共生為目標，打造屬於大安核心、呼應敦南底蘊的人文美學建築。
「敦南詠楽」位於敦化南路二段、四維路靜巷的，基地面積391坪，規劃興建地上13樓、地下4樓，坪數規劃34坪、42坪、46坪、61坪、110坪、118坪等，全案總戶數共52戶，其中建商可分回27戶，據實價登錄，每坪成交均價約162.95萬元，代銷業者指出，目前34坪已經全數售罄，全案預計2028年10月完工。
蘇喻哲表示，台北市生活最棒的部分在於大道旁的靜巷住宅，既享受敦南林蔭的大道繁華也享有四維街巷的寧靜生活，並藉由一樓開放的設計手法與戶戶雙面以上採光通風的思考，讓大器尺度與居住空間得到最佳平衡。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言