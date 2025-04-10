建商1坪換1坪讓利地主戶！大安區巷弄宅觸及豪宅門檻仍開紅盤

台北市大都更時代來臨，掀起建商響應政策、積極布局，精誠國際10日推出旗下首個大安區都更改建案「敦南詠楽」，總經理李振嘉表示，儘管近期經濟局勢震盪，但精華地段的住宅產品仍吸引高資產族群青睞，潛銷逾3個月已售五成以上。

李振嘉指出，精誠國際過去投資不少建案，但這是公司首個第一個獨資主導的案子，共耗時約5年整合，並透過容積移轉的方式，讓都更案順利讓利給地主，地主戶可一坪換一坪。

此外，該案運用退縮綠化、謙讓開放等原則打造與環境友善的自然建築，平面車位與零店面的規劃，讓住家的生活品質更符合高端客層的低調隱私需求，儘管總價帶觸及台北市7,000萬元的豪宅門檻，但仍繳出不錯的銷售佳績。

李振嘉表示，「敦南詠楽」攜手大硯建築師事務所的建築家蘇喻哲、日商台灣大林組、翊豐營造、聯邦工程等優質設計營造團隊，以城市友善共生為目標，打造屬於大安核心、呼應敦南底蘊的人文美學建築。

「敦南詠楽」位於敦化南路二段、四維路靜巷的，基地面積391坪，規劃興建地上13樓、地下4樓，坪數規劃34坪、42坪、46坪、61坪、110坪、118坪等，全案總戶數共52戶，其中建商可分回27戶，據實價登錄，每坪成交均價約162.95萬元，代銷業者指出，目前34坪已經全數售罄，全案預計2028年10月完工。