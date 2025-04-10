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房市亂流不斷 北市中心人文建築「敦南詠楽」銷售逆勢開紅盤

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
座落成功市場改建案旁、近鄰敦南誠品改建案的「敦南詠楽」，該案是精誠國際首度跨入高端住宅領域的作品，全案屬於都更案，公司耗費四、五年進行整合，由於自身是地主，也願意讓利與其他都更住戶共好，透過容積移轉、讓利，做到讓都更戶一坪換一坪的需求。陳美玲/攝影
座落成功市場改建案旁、近鄰敦南誠品改建案的「敦南詠楽」，該案是精誠國際首度跨入高端住宅領域的作品，全案屬於都更案，公司耗費四、五年進行整合，由於自身是地主，也願意讓利與其他都更住戶共好，透過容積移轉、讓利，做到讓都更戶一坪換一坪的需求。陳美玲/攝影

「敦南詠楽」投資開發商精誠國際總經理李振嘉10日表示，雖然近期美國關稅戰讓國際經濟局勢、股市出現震盪，在房市進入個案表現的時代下，好的建築是經得起時間的考驗跟客戶的檢驗，尤其精誠國際是以可傳世、環境友善的永居住宅打造「敦南詠楽」，加上現在出來看屋民眾屬於自住的誠意買方，1月潛銷至今已售逾五成。

位於台北市大安區敦化南路二段、四維路靜巷的「敦南詠楽」，基地面積約391坪，將打造地上13樓、地下4樓之全住宅大樓，全案總戶數達52戶，規劃有34~42坪兩房、46~61坪三房，以及110~118坪的樓中樓產品，每坪開價約172~180萬元間。

目前實價登錄網已揭露交易戶數有九戶，該案每坪成交均價約162.95萬元，已揭露每坪最高價為八樓的166.98萬元。

李振嘉指出，總銷26億元「敦南詠楽」可售戶數27戶，自今年1月潛銷至今，已售逾五成，顯示在當前相對不確定的市場中，只要地段優、產品規劃用心、建築團隊優質，將能獲得自住客不錯的迴響。

座落成功市場改建案旁、近鄰敦南誠品改建案的「敦南詠楽」，李振嘉指出，該案是公司首度跨入高端住宅領域的作品，全案屬於都更案，公司耗費四、五年進行整合，由於自身是地主，也願意讓利與其他都更住戶共好，透過容積移轉、讓利，做到讓都更戶一坪換一坪的需求。

在設計規劃上，「敦南詠楽」運用退縮綠化、謙讓開放等原則，打造與環境友善的自然建築，尤其平面車位與零店面的規劃，讓住家生活品質更符合高端客層的低調隱私需求。

負責該案建築、公設、景觀、燈光設計的大硯建築師事務所的蘇喻哲建築家指出，台北市生活最棒的地方、在於大道旁的靜巷住宅，既享受敦南林蔭的大道繁華，也享有四維街巷的寧靜生活，並藉由一樓開放的設計手法與戶戶雙面以上採光通風的思考，讓大器尺度與居住空間得到最佳平衡。

李振嘉表示，「敦南詠楽」在大安區的優越地段，並找來大硯建築師事務所的蘇喻哲建築家、日商台灣大林組、翊豐營造、聯邦工程等優質設計營造團隊，是一座人文美學建築，因此打動以居住空間、生活品質為最大考量的自住買方出手，全案預計2028年10月完工。

「敦南詠楽」投資開發商精誠國際總經理李振嘉(左二)10日表示，雖然近期美國關稅戰讓國際經濟局勢、股市出現震盪，在房市進入個案表現的時代下，好的建築是經得起時間的考驗跟客戶的檢驗，尤其精誠國際是以可傳世、環境友善的永居住宅打造「敦南詠楽」，加上現在出來看屋民眾屬於自住的誠意買方，1月潛銷至今已售逾五成；右二為大硯建築師事務所的蘇喻哲建築家。陳美玲/攝影
「敦南詠楽」投資開發商精誠國際總經理李振嘉(左二)10日表示，雖然近期美國關稅戰讓國際經濟局勢、股市出現震盪，在房市進入個案表現的時代下，好的建築是經得起時間的考驗跟客戶的檢驗，尤其精誠國際是以可傳世、環境友善的永居住宅打造「敦南詠楽」，加上現在出來看屋民眾屬於自住的誠意買方，1月潛銷至今已售逾五成；右二為大硯建築師事務所的蘇喻哲建築家。陳美玲/攝影

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