美暫停關稅 機械廠業者心聲：心仍懸著盼政府速與美談判

美國總統川普9日下午突然宣布暫停對等關稅90天，期間徵稅10％。對此，國內機械大廠獲「喘息」，紛紛與客戶及協力廠商協商在緩衝期生產出貨。也有業者反映，國內大廠「可喘息，但心還懸著」，呼籲政府速與美談判、安定民心。

台灣機械公會理事長理事長莊大立說，幸好川普即時踩剎車，90天緩衝期讓業者暫時鬆了一口氣，他的公司已與客戶協商爭取增加庫存，同時盡量趕緩衝期內生產出貨。

和大集團董事長沈國榮說，川普宣布暫停對等關稅，國內出口企業終於有「喘息時間」，目前集團生產出貨會按照正常排程，一切正常，並且利用這段時間與客戶協商未來如何付擔多出來的關稅如何吸收。

沈國榮認為，由於對等關稅是「暫停」，所以未來關稅是多少？還是未知數，國內出口企業可「喘息」，但心還懸著，因此現階段最重要的是政府要趁這段關稅暫緩實施期間，速與美國談判、協商，為國內出口企業談到更好的關稅，才能夠安定民心，他也預計4月18日到總統府與總統座談時，提出建言。

程泰集團董事長楊德華表示，集團程泰及亞崴在美國子公司有約有1500萬美元庫存，會趁緩衝期，多增加美國子公司至少1000萬美元庫存；增加的關稅會同步反應在售價上。

台中市精密機械科技園區廠商協進會理事長林守堂認為，川普想藉由關稅逼各國上談判桌，打壓中國應該是川普最終的目的，未來世界經濟體會明顯區分成紅色供應鏈及非紅供應鏈，各國都得選邊站；短期內，政府應避免銀行「雨天收傘」，進而放寬融資審查資格，甚至補貼融資利率，並協助企業，避免企業解雇員工甚至關廠。