台南成屋委售量增逾2成 在地人最愛買這款房

永慶房產集團盤點2024年台南市實價登錄中古屋交易資料，發現台南人偏愛購買30-40坪、總價500-1,000萬元的中古屋，其中交易量第一名的永康區，不僅是台南人口最多行政區，還有重劃區加持。

交易量排名第二的東區，則是傳統文教區，生活機能優秀，中古屋供不應求；安平區則以未來發展性與休閒觀光吸引購屋族，交易量位居第三。

永慶不動產小東南紡加盟店東蔡武霖表示，永康區30-40坪、總價500-1,000萬元的中古屋交易量，去年達到331件、位居第一，遙遙領先其他行政區。

他表示，永康區人口多，加上北外環快速道路、交流道，對於在南科園區通勤的員工相當有吸引力。且近年北區、東區的重劃區也持續發展，其交通動線也會經過永康區，造就人流匯集、生活機能不斷進化，因此購屋族群持續湧入。

蔡武霖指出，相較於房市熱絡的東區、北區，永康區每坪均價至少便宜3-5萬元，房價相當有競爭力，且「二王砲校遷移計畫」將提供市區罕有格局方正的大型重劃區，吸引許多購屋族提前卡位。

永康區房價基期低，雖然近年房價已有成長，但總價千萬元內、仍可以找到優質中古屋；若以新建案來看，每坪均價約30-40萬元，對於南科員工也還在可負擔範圍。

東區為台南老牌的文教區，以一年交易174件30-40坪、總價500-1,000萬元的中古屋，位居第二名熱區。

永慶不動產台南文化中心加盟店東呂啟綸說明，鐵路地下化，東區交通有明顯改善。東區也有台南著名的平實重劃區、南紡夢時代，帶動預售屋價格創新高，補足生活育樂機能。

呂啟綸表示，目前15-30年的中古屋、每坪均價約20-26萬元，千萬元內還能找到兩房、小三房的產品，總價親民，對於首購族、小家庭來說負擔輕，也吸引想設籍好學區的家長。

由於開發時間早，區域內幾乎無土地可再興建，中古屋市場長期處於供不應求的狀況，加上未來捷運通車議題，符合低總價、中坪數的物件，幾乎是一上架就秒殺，自住客需求相當強勁。

以休閒觀光區定位的安平區，則以135件交易量，拿下第三名。

有巢氏房屋安平育平健康加盟店東王建程表示，安平生活環境愜意，加上近年跨海大橋、安平之丘、綠線捷運等議題發酵，且五期重劃區道路井字型整齊規劃，吸引許多外縣市重視生活品質的客群與年輕首購族選擇在此置產。

王建程指出，安平區低總價、中坪數的物件主要可分為兩種產品，分別是屋齡30年左右的三房物件及兩房的新成屋，購屋族群涵蓋退休族、首購還有外派工作族群等，皆考量到安平區生活步調較慢，環境較為舒適。

若以價格來看，每坪3字頭、總價在千萬元內的新成屋價格，仍比市區便宜。在土地、建築成本不斷上升的影響下，安平區房價有機會緩幅成長。