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遭指與董事長不合！光陽執行長柯俊斌有話說 3點聲明回應
對於光陽董事長柯勝峯10日對執行長柯俊斌的說法，柯俊斌提出三點說明。
柯俊斌表示：
1.柯董事長10日記者會中，對於本人指摘之部分，完全與事實不符。
2，光陽公司的組織運作，向來一切依據公司法及公司相關規定執行。
3，本人對於光陽公司的經營方向，一直期望著眼公司長遠的發展，以生產優質產品滿足顧客，使員工有良好工作環境，擁有良好的待遇，並使股東擁有穩定的投資報酬為目標。
至於柯勝峯所說將不再選董事長，並呼籲柯俊斌不再擔任光陽執行長一職，柯俊斌簡短聲明，依公司法董事會決議為主。
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