遭指與董事長不合！光陽執行長柯俊斌有話說 3點聲明回應

對於光陽董事長柯勝峯10日對執行長柯俊斌的說法，柯俊斌提出三點說明。

柯俊斌表示：

2，光陽公司的組織運作，向來一切依據公司法及公司相關規定執行。

3，本人對於光陽公司的經營方向，一直期望著眼公司長遠的發展，以生產優質產品滿足顧客，使員工有良好工作環境，擁有良好的待遇，並使股東擁有穩定的投資報酬為目標。