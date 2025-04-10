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海外置產日本關西夯 信義房屋：世博、渡假村帶動增溫

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
隨著商業的活絡，大量的人口紅利、因運而生的居住需求也使得大阪房市熱度升溫。（圖:信義房屋提供）
隨著商業的活絡，大量的人口紅利、因運而生的居住需求也使得大阪房市熱度升溫。（圖:信義房屋提供）

大阪‧關西世博即將在4月13日於大阪市夢洲登場，官方推估此次盛會經濟效益預計達到近3兆日圓。除世博外，大阪更將在夢洲推動附賭場的綜合渡假村(IR)，目標在2030年秋季開幕。信義房屋日本事業部經理柳政億表示，世博與IR背後創造的各項商機、經濟效益，成為關西地區產業發展主要動能，隨之而來的龐大人口紅利帶動房地產熱度逐漸增溫。根據信義房屋不動產株式會社統計，2024年服務的客戶中就有約3成選擇在大阪、京都、神戶等關西地區置產，並且逐漸增加。

柳政億表示，近年關西地區有兩大經濟動能，除了會期長達6個月的世博會，另外還有同樣位於夢洲、由20大國際企業聯手出資的綜合度假村開發計畫(IR)，其中一大焦點就是將興建日本第一座合法賭場，官方更以成為「大阪新地標」為目標，對照澳門、新加坡及美國拉斯維加斯的賭場娛樂事業發展，預計每年將吸引2,000萬人來訪、開幕後年營業額7,600億日元、就業機會達8.8萬個。

柳政億進一步分析，兩者不僅本身吸引遊客帶動大阪的觀光，官方針對大阪在內周遭城市基礎建設的強化，如神戶機場升級為國際機場、鐵路的延伸與擴建等，使得關西整體競爭力大幅提升，吸引投資者青睞，特別是IR特區對於帶動經濟、觀光與就業機會的增加，對房產影響亦是一項利多。

觀察近期關西地區房市狀況，柳政億提到，隨著商業的活絡，大量的人口紅利、因運而生的居住需求也使得大阪房市熱度升溫。商業活動頻繁的都心6區(北區、福島區、西區、中央區、浪速區、天王寺區)，因生活機能強、交通便利，因剛性需求高，原本就是大阪在地的房市熱區，同時也是國人至大阪購屋的首選區域，包括自用與投資，都會優先選擇此區域。

根據不動產調查機構東京KANTEI的統計，今年2月份大阪市中心6區中古物件的平均價格(以換算面積70平方公尺計算)為7,147萬日圓(約新台幣1,598萬元)，連續14個月上升，與去年同月相較上升超過30%，漲幅已與東京都心6區相當。而隨著房價上的上漲與物件的稀缺，慢慢也有客戶開始往第二圈的蛋白區尋找合適的物件比較參考，但需要注意的是，大阪與東京不同，多數開發仍以市中心為主，距離上盡量不要太遠，另一方面也要小心避開一些在地人比較不喜歡地點。

柳政億表示，近年因為國際情勢動盪，國人海外置產偏向找尋穩定的市場，而日本距離台灣近、經濟穩定，房價不易有大波動，加上日圓匯率持續低檔，向來是國人置產首選，今年截至目前平均每月都有超過600組以上的客戶參加日本購屋說明會，足見國人對日本不動產的熱度，而關西地區受惠世博與IR兩大動能刺激，在購屋說明會中詢問度也持續提高。

柳政億提醒，若有意至日本投資房產，物件建議以日本人偏好的類型為考量，包括地段、資產性等，後續出租較容易，增值的空間也較高；此外，近年赴日置產程序雖不複雜，但購入後的出租管理、自住需求支援或日後出售，仍有許多眉角，建議委託可信賴的房仲業者才不會因跨國交易後續求助無門。

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