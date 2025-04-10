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對等關稅暫緩實施 高雄加工廠盼政府助國際認證

中央社／ 高雄10日電

美國總統川普9日宣布高額關稅措施暫緩90天，興達港區漁會總幹事郭展豪表示，目前鱸魚還沒長到出口標準，大概還需1至2個月時間，希望政府能協助產業取得相關認證。

川普9日宣布對於75國暫緩高額關稅措施90天，台灣也在列，在此期間僅實施10%對等關稅，有部分業者表示盡量利用此期間將鱸魚、台灣鯛出口。郭展豪說，今年天氣冷得比較久，目前漁會合作的養殖戶，鱸魚多數還沒大到出口標準，大概1至2個月後可出口，屆時還是會面臨關稅問題。

郭展豪提到，近日美國關稅變化莫測，不少漁民心情如洗三溫暖，「但我個人覺得不需要太緊張，反而是要藉此機會提升產業品質，尤其是認證這一塊，這才是真的長遠拚出口的。」

郭展豪說，外銷最重要的就是認證，不論是CAS、HACCP、ISO22000、溯源水產品標章等多項認證，這些都需要花上不少心力、人力和財力，「一般養殖戶養魚都忙得不得了了，根本沒心思想這塊」，多數認證的工作都會回到加工廠這端，而相關費用也相當高。

「希望政府能大力協助認證部分，這才是拚出口的實力」，郭展豪說，攤開農業部推出的因應支持方案，上面寫了非常多種認證，但真的有這些認證的養殖場、加工廠並不多。

針對洗產地的議題，郭展豪指出，這種狀況一定有，畢竟中國、台灣真的太近了，要避免洗產地的方法其實就是把認證機制做好。上月漁會有出一櫃鱸魚貨櫃輸美試水溫，這個月初美國派員到加工廠看廠，可以看出美方對於產地、貨源等履歷很重視。

農業 關稅

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