快訊

關稅豁免行情僅1天？美股早盤續挫 道瓊下殺千點、台積電ADR跌5%

遭爆街頭激吻片？家屬曝金賽綸當時動向 手機紀錄揭戀情真相

美對等關稅暫緩 彰化織襪業：有客戶催訂單7月前出貨

中央社／ 彰化10日電

美國宣布對等關稅暫緩90天，台灣織襪工業同業公會理事長黃翠霞今天說，有客戶擔心未來又有變數、盼現有訂單7月前盡快出貨，也盼政府快穩定關稅問題，帶給業界好消息。

美國原宣布4月9日起，對台灣課徵32%對等關稅，不過，美國在美東時間9日下午，宣布對超過75個國家暫緩高額對等關稅90天，台灣名列其中。

黃翠霞接受中央社記者電訪說，今天聽到對等關稅暫緩實施90天消息，稍微鬆了一口氣，但許多客戶及業者仍忐忑不安，擔心90天後關稅是否又調漲。

黃翠霞表示，前幾天有些客戶持觀望態度，要求延緩出貨，看台美談判後再決定下一步；有客戶在得知高額對等關稅暫緩後，希望製造商趕在7月前將現有訂單盡快出貨，以免之後稅率有變化。

彰化縣社頭鄉被稱為台灣織襪故鄉，部分業者反映，高額對等關稅對原本已經營不易的產業是雪上加霜。樂活襪之鄉博物館業者說，期許政府在90天內談判成功，帶來好消息。

自己也在社頭經營織襪廠的黃翠霞也建議，政府應盡快穩定關稅問題，與美國談妥能讓台美貿易長期合作的結果，給產業界一個好消息，繼續將台灣產品銷往美國。

關稅

延伸閱讀

Ford、Honda 北美產能緩衝關稅衝擊 美國成分為共同課題

「全國第一鮪」166萬賣出 連5年得主：關稅影響買氣

尋求因應川普關稅方式 印度外交部：一切將回到市場機制

盼關稅危機成藥界轉機 專家籲健保給付改以療效為導向

相關新聞

遭指與董事長不合！光陽執行長柯俊斌有話說 3點聲明回應

對於光陽董事長柯勝峯10日對執行長柯俊斌的說法，柯俊斌提出三點說明。

川普關稅風暴 埃及凸顯紡織業競爭力吸引台商打探

美國總統川普祭出對等關稅衝擊全球後，宣布對超過75國暫停實施高額對等關稅90天；各方人士觀察，埃及藉多項享有免關稅優勢的...

建商1坪換1坪讓利地主戶！大安區巷弄宅觸及豪宅門檻仍開紅盤

台北市大都更時代來臨，掀起建商響應政策、積極布局，精誠國際10日推出旗下首個大安區都更改建案「敦南詠楽」，總經理李振嘉表...

房市亂流不斷 北市中心人文建築「敦南詠楽」銷售逆勢開紅盤

「敦南詠楽」投資開發商精誠國際總經理李振嘉10日表示，雖然近期美國關稅戰讓國際經濟局勢、股市出現震盪，在房市進入個案表現...

美暫停關稅 機械廠業者心聲：心仍懸著盼政府速與美談判

美國總統川普9日下午突然宣布暫停對等關稅90天，期間徵稅10％。對此，國內機械大廠獲「喘息」，紛紛與客戶及協力廠商協商在...

台南成屋委售量增逾2成 在地人最愛買這款房

永慶房產集團盤點2024年台南市實價登錄中古屋交易資料，發現台南人偏愛購買30-40坪、總價500-1,000萬元的中古...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。