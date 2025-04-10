寶島陽光獲ISO／IEC 27001:2022認證 資安達國際標準

寶島陽光再生能源以最高標準守護資訊安全，於2024年導入ISO/IEC 27001:2022資訊安全管理系統，並於今年成功取得全球驗證組織SGS認證，象徵企業資安防護能力躍升國際水準，為客戶與夥伴提供更安全可靠的服務。

ISO/IEC 27001:2022為世界公認的資訊安全管理標準，涵蓋風險評估、存取控制、數據保護及持續改進等面向。寶島陽光透過導入該標準，全面強化資訊安全政策與管理方針，確保客戶資料及企業營運資訊的機密性、完整性與可用性，經過一年的實施、監督與持續優化，不僅提高員工資安意識，形塑成全員參與的文化，更通過第三方驗證機構審查，展現寶島陽光在資安管理上的高度承諾。

寶島陽光再生能源執行長卓國良表示：「取得國際級資訊安全系統認證，不僅是對公司資訊安全管理能力的肯定，也代表我們對客戶、合作夥伴的責任。我們期望透過嚴謹的資安管理，確保企業營運安全，提供更值得信賴的綠能解決方案。」

寶島陽光作為再生能源指標企業，積極導入系統化管理框架，提升營運效率與韌性，除ISO/IEC 27001資訊安全管理系統外，同時也推動TUV O&M運維管理系統及ISO 45001職業安全衛生管理系統，提升案場管理品質亦打造安全的職場環境，守護員工福祉。寶島陽光以高標準自我要求，持續精進各面向管理機制，體現負責任的企業以及「最可信賴與最具領導性的夥伴」之承諾。