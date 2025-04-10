「逼我退出高層」 光陽董事長柯勝峯辭職道歉：高層理念不同

光陽公司董事長柯勝峯召開記者會，一開始就向大家道歉。道歉的理由是今年3月公司對外聲明「公司高層並無不和，經營團隊運作正常，沒有經營權之爭問題，媒體傳聞內容不實」。但事實上，公司高層理念不同，團隊運作效能不彰，經營權爭奪正在上演，市場傳聞非空穴來風。也就是說，光陽董事會所發布的聲明並沒有說出全部的真相。

光陽成立超過60年，連續22年在台灣機車市場居銷售冠軍的地位，即使如今被三陽拿走三年的銷售冠軍，光陽在台灣機車市場的地位仍極為重要。柯勝峯不只公司承認公司目前正面臨經營權之爭，和執行長柯俊斌理念不同，作法不同，想法也不同，因而造成公司內耗。

柯勝峯表示，他是公司三成股權大公司的代表，柯俊斌則是二成股權的第二大家族代表。柯勝峯說，執行長柯俊斌，聯合其家族企業光州建設董事長柯俊吉，正私下運作要在今年四月的董監事改選，讓柯俊斌擔任光陽董事長兼執行長，逼我退出公司經營高層，全面掌控公司主導權。

柯勝峯認為，光陽因為大股東的理念不合影響到公司的發展。此時正好是將家族企業轉型為專業經理人的契機，在即將改選前夕，柯勝峯宣布他將不再擔任董事長，也呼籲柯俊斌不再擔任執行長，三大股東全面退出公司經營，由專業經理人負責公司的未來發展。

柯勝峯說，只有讓光陽三大家族都退出經營階層，他不再擔任董事長，柯俊斌不再擔任執行長，第三大股東也主動辭去協理職務，全面改由專業經理人擔當，才能讓光陽徹底擺脫經營高層的對立與衝突，還給現有優秀的專業經理人團隊，一個不受干擾的揮灑空間。

在光陽的股權結構裡，只要第一大家族與第三大家族達成共識，無論是在常董會或董事會，都能掌握超過半數的選票，決定董事長、執行長、總經理的人選。也就是說，只要第三大家族最終能夠做出正確的選擇，光陽就能夠成功轉型，再創下一個 60 年的新局。

柯俊斌在記者會上表示，他是 2014 年 6 月開始擔任光陽董事長，到現在已經滿 10 年。在這 10 年期間，志在完成光陽的升級與轉型，為企業的永續經營與未來的產業變化做準備。從打造 KYMCO 成為全球一線品牌，到油電並重的發展策略，帶領 Ionex 換電事業轉虧為盈。此外，這 10 年來的公司獲利與股東報酬，還能明顯優於我接班前的 10 年。這樣的經營績效、光陽的成長蛻變，大家有目共睹。

但公司發展到今天所面臨的最大困境，因為是股東治理，公司的走向受到位居重要職務的大股東成員的個人能力與想法所左右，無法完全依照市場的需求，以專業團隊的建議來推動公司策略發展。更糟糕的是，當不同家族成員擁有不同的價值觀與使命感時，內部矛盾就會產生。

柯勝峯說他與柯俊斌一直都不合，光陽內部存在著兩位具有完全不同公司發展理念的最高領導者。兩種理念南轅北轍，互相矛盾。然而，一位是積極參與公司事務的董事長，一位是擁有最高日常決策權的執行長，因此就常發生，在董事長大力推動銷量與市佔率提升時，執行長卻要求機種漲價與減少促銷；在董事長認同廣宣與獎勵專案時，執行長卻卡關預算而被迫取消。多頭馬車下的內耗與分裂，造成組織運作失能，也間接導致光陽輸掉 22 年的台灣市場冠軍。