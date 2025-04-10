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美暫緩提高對等關稅 彰化水五金業者優先消化手上訂單

中央社／ 彰化10日電

美國總統川普宣布對等關稅暫緩90天，彰化縣水五金產業發展協會理事長張家烈指出，對業者來說是好事，大家都趕著出貨消化手上訂單，因為沒人知道未來會發生什麼事情。

川普9日宣布對等關稅暫緩90天，在此期間僅實施10%關稅，不過對中國關稅提高至125%，加拿大、墨西哥課徵25%關稅措施仍有效。彰化是全台水五金產業重鎮，產品主要銷往歐美，當川普宣布對台灣加徵32%關稅時，彰化水五金產業就發生客戶要求暫停出貨或取消訂單等情形。

張家烈今天接受媒體聯合電訪時指出，高額關稅措施暫緩90天對業者來說是好事，先前因關稅調漲，客戶要求暫停出貨或取消訂單，至少現在可繼續出貨外，製作水五金會用的銅，價格也因此下跌，而從美國下單到出貨大概也需2至3個月，業者接到消息後，大家都趕在90天期限內出貨。

張家烈說，他們都趕緊消化手上訂單，因為沒人知道接下來會發生什麼事，無法預料關稅調漲程度，他們自己也評估過，如果關稅調漲到10%，還在產業可接受範圍內，至少不會虧錢。

張家烈指出，因應關稅調漲，美國買方也持續在掃貨，加上中國被課的關稅為125%，產業也會出現轉單效應，一些原本要給中國訂單可能會轉到台灣來，但業者還是優先消化手上訂單，他們也希望政府官員幫忙了解美國未來會怎麼計算關稅，產業界才知如何因應。

川普 美國 關稅

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