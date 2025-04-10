高關稅暫緩90天 台中機器業者：美訂單儘快出貨「是喘息好機會」

美國總統川普宣布對等關稅暫緩90天，台中市機器業者今天表示，這是個喘息好機會，對業者很重要，會將暫停出貨的美國訂單儘快出貨。

吳姓手工具業者表示，這是好消息，能再給90天的緩衝期，該出的貨要趕快出貨。

生產精密車床的三鋒機器工業股份有限公司總經理郭璦玫指出，這是喘息好機會，會儘快將手上的美國訂單出貨，之前簽約的訂單是以關稅4.4%，以車床項目不會超過5%，川普之前宣布調漲到32%，根本就沒有辦法出貨。

郭璦玫說，現在有90天緩衝期很重要，將會儘快將美國訂單出貨。