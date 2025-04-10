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美中是否協商？川普對陸關稅125% 陸商務部喊話：奉陪到底！

暫緩關稅後首發聲！川普喊「美好的一天」發文預告還有好日子

川普暫緩關稅爽到誰？全球富豪單日增3040億美元 他是最大贏家

高關稅暫緩90天 台中機器業者：美訂單儘快出貨「是喘息好機會」

中央社／ 台中10日電

美國總統川普宣布對等關稅暫緩90天，台中市機器業者今天表示，這是個喘息好機會，對業者很重要，會將暫停出貨的美國訂單儘快出貨。

吳姓手工具業者表示，這是好消息，能再給90天的緩衝期，該出的貨要趕快出貨。

生產精密車床的三鋒機器工業股份有限公司總經理郭璦玫指出，這是喘息好機會，會儘快將手上的美國訂單出貨，之前簽約的訂單是以關稅4.4%，以車床項目不會超過5%，川普之前宣布調漲到32%，根本就沒有辦法出貨。

郭璦玫說，現在有90天緩衝期很重要，將會儘快將美國訂單出貨。

川普 美國 關稅

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