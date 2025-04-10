快訊

互不讓步…美中關稅戰變「數字遊戲」 學者：加到5000%也沒意義

遭指與董事長不合！光陽執行長柯俊斌有話說 3點聲明回應

愛上黑道妻？已婚警曖昧喊「老婆」爆衝突跛腳上班 蘆洲分局開鍘

美國提高對等關稅暫緩90天 南投廠商估有急單

中央社／ 南投縣10日電

美國對等關稅暫停實施90天，在此期間實施10%對等關稅。對此，有南投縣廠商預估將收到美國客戶趁緩衝期間下急單趕出貨，下半年的影響仍待觀察，盼政府不忘協助企業度難關。

美國總統川普（Donald Trump）日前宣布對多國祭出對等關稅，包含原要對台灣課徵32%關稅，但川普9日授權措施暫停實施90天，在此期間僅實施10%對等關稅。南投縣廠商認為，美國目前只是暫緩實施，盼政府仍不忘協助企業，因為90天後仍有變數風險。

中華民國工業區廠商聯合總會副理事長董正宗說，美國暫緩32%關稅對產業有些幫助，但仍有10%關稅，台灣有些產業利潤不高仍有影響，但若課徵32%關稅，「真的都要停工了」；他也認為，美國對等關稅是為平衡貿易逆差，降低進口汽車關稅等，讓更多美國商品打入。

董正宗接受中央社記者訪問表示，有廠商出口美國市場，川普日前宣布對等關稅後，即接獲美國客戶通知停止出貨或暫停生產，對等關稅暫緩後，今天就收到美國客戶追加急單，但仍有10%關稅，因此也與台廠協商如何分攤稅金；台廠經驗豐富，知道要分散風險、多拓展市場，但美國對等關稅仍會對台灣廠商有影響。

南崗工業區廠商協進會理事長、晟茂精密密封元件股份有限公司董事長粘清泉表示，暫緩對等關稅目前可說造福廠商，訂單差不多可消化完畢，現在客戶不會下「年單」要整年的貨，雖然消化訂單，且預估客戶趁緩衝期下急單趕出貨，但下半年影響仍待觀察。

川普 美國 關稅

延伸閱讀

下一波反彈出現在川普與多國政府達成協商！達人解析：電信三雄為何沒事？

川普下令司法部調查兩名前官員 指一人涉叛國

賴總統投書美媒回應川普關稅政策 民眾黨：無助談判

楊文科批美國關稅政策「叫大家死」 指川普做法有鬼

相關新聞

遭指與董事長不合！光陽執行長柯俊斌有話說 3點聲明回應

對於光陽董事長柯勝峯10日對執行長柯俊斌的說法，柯俊斌提出三點說明。

光陽內鬨爆發 董事長柯勝峯突宣布辭職

機車大廠光陽日前發佈聲明「公司高層並無不合，經營團隊運作正常， 無經營權之爭問題，媒體報導內容不實。」董事長柯勝峯表示今...

川普關稅暫緩90天 海、空運市場今早只有一個字「亂」

美國總統川普關稅政策周三急轉彎，宣布市場預估會有一波搶貨潮，國內航運及物流業者分析，10日早上接到不少客戶來電詢問各種艙...

台南成屋委售量增逾2成 在地人最愛買這款房

永慶房產集團盤點2024年台南市實價登錄中古屋交易資料，發現台南人偏愛購買30-40坪、總價500-1,000萬元的中古...

美對等關稅多90天緩衝期 工具機廠與客戶協商加速出貨

美國總統川普宣布，對於未報復美國的國家，關稅措施將暫緩90天實施，包括程泰（1583）集團、和大（1536）集團、東台（...

高額關稅暫緩 貨運業：觀望客戶恢復出貨

高額對等關稅暫緩實施90天，激勵台股飆漲，航運族群幾乎全數亮燈漲停，航運業者表示，原本觀望的客戶重新恢復出貨，但不到搶運...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。