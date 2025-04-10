美對等關稅多90天緩衝期 工具機廠與客戶協商加速出貨

美國總統川普宣布，對於未報復美國的國家，關稅措施將暫緩90天實施，包括程泰（1583）集團、和大（1536）集團、東台（4526）集團、協易機械（4533）、台灣瀧澤（6609）、恩德科技（1528）等大廠，紛紛與客戶及協力廠商協商，增加庫存訂單或備料，盡量趕在90天緩衝期內生產出貨。

川普宣布對台對等關稅高達32％，9日正式上路，精密機械及工具機業成為重災區。台灣機械公會理事長理事長莊大立表示，幸好川普即時踩剎車，出現90天緩衝期，讓業者暫時鬆了一口氣，以他的公司為例，已立即跟客戶協商爭取增加庫存，同時儘量趕在90天緩衝期內生產出貨。

程泰集團董事長楊德華表示，集團在美國有近6,000坪的土地及倉庫，程泰及亞崴（1530）目前在美國子公司有約1,500萬美元庫存，會趁著90天的緩衝期，多增加美國子公司至少1,000萬美元庫存，同時增加的10%關稅，也會同步反應在售價上。

和大集團董事長沈國榮表示，目前生產出貨一切正常，川普宣布關稅暫緩實施後，已立即跟客戶協商，一方面建議客戶增加庫存量，一方面也協調增加的關稅如何吸收。

在協力廠部分，沈國榮說，已通知中鋼（2002）公司在60天內加速供貨備料，60天後則看當時台美協商的結果，而集團也設定，最遲75天內與客戶完成議價與訂單協商。

東台集團表示，因應關稅動盪，目前正密切配合客戶需求來調節出貨時程，在90天的緩衝期中，盡力協助客戶將衝擊降到最低。

榮田精機、台灣瀧澤及協易機械等工具機廠，也與代理商或美國客戶協商或重新議價，將新增或原本接單而暫緩出貨訂單優先排入生產排程，趕在90天緩衝期關稅加徵10％期間裝船出貨。

恩德指出，與客戶溝通結果，已完成製造的機台，儘量在90天內出貨；由於木工機械生產期較長，新增訂單也會趕在90天內出貨，如果評估生產交期超出緩衝期，則彈性移往墨西哥廠生產。