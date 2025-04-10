光陽內鬨爆發 董事長柯勝峯突宣布辭職

機車大廠光陽日前發佈聲明「公司高層並無不合，經營團隊運作正常， 無經營權之爭問題，媒體報導內容不實。」董事長柯勝峯表示今卻鄭重道歉，並表示股東理念不合，市場傳言非空穴來風，並辭去光陽董事長一職。

柯勝峯透露，光陽內部有內部有兩派理念完全不同的股東，一方是自己代表的第一大家族，不到兩成股權，執行長柯俊斌認為機車是夕陽產業，認為消極守成即可兩種想法南轅北轍，多頭馬車運作，組織失能，光陽失去22年的市場冠軍。

柯勝峯表示，2014年6月擔任董事長已經10年，股東獲利成長，成績有目共睹，但近來發現柯俊斌聯合光州企業董事長柯俊吉，要在今年改選後擔任董事長兼執行長，逼自己退出高層，「無故要我下台是師出無名。」

與第三大股東的家族代表深入討論，一致認為三大家族都退出經營階層，全部改由專業經理人擔當，才能擺脫經營高層衝突，才能給光陽充分的揮灑共識，但提議遭到柯俊斌反對，並給第三大家族極大壓力。

柯勝峯表示，只要第一大與第三大股東聯合，股權過半，只要第三大家族做出正確選擇，光陽就能成功轉型。