高額關稅暫緩 貨運業：觀望客戶恢復出貨

高額對等關稅暫緩實施90天，激勵台股飆漲，航運族群幾乎全數亮燈漲停，航運業者表示，原本觀望的客戶重新恢復出貨，但不到搶運的程度；空運業者表示，有些恢復出貨，但高單價產品則因關稅仍有10%，還是暫不出貨。

美國總統川普宣布，已有超過75國聯絡美國希望進行談判且未採取報復行動，他已授權高額對等關稅措施暫緩實施90天，在此期間實施10%的對等關稅，立即生效；不過，對中國徵收的關稅將即刻提高至125%。

航運股近期大洗三溫暖，歷經3日重挫後，今天戲劇性迎來全面漲停的慶祝行情。貨櫃三雄長榮、陽明、萬海，散裝族群裕民、慧洋-KY、新興，航空股華航、長榮航、虎航、星宇航空，貨攬業者台驊、捷迅、中菲行等全數亮燈漲停。

關稅政策牽動貨運物流市場，美國宣布對等關稅前後，空運市場掀起短暫搶運潮，業者觀察，3月底訂艙滿到清明節，能在8日前抵達美國清關的末班機價格大漲，隨後就暫陷入觀望，海運市場也有不少貨主先取消出貨。

針對海運市場，貨攬業者今天對中央社記者表示，高額關稅暫緩90天後，確實有原本觀望的客戶恢復出貨，但不到搶運的程度，畢竟囤貨也得要有錢、有倉庫，而且高關稅暫停期達90天，也不必急於一時，還可繼續觀察，而中國關稅高達125%，中美對峙局勢並未改變。

空運市場方面，業者表示，依廠商庫存狀況不同，有些客戶確實開始恢復出貨，但部分高單價產品，因為關稅仍有10%，還是選擇不出貨。