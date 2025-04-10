川普關稅暫緩90天 海、空運市場今早只有一個字「亂」
美國總統川普關稅政策周三急轉彎，宣布市場預估會有一波搶貨潮，國內航運及物流業者分析，10日早上接到不少客戶來電詢問各種艙位概況，但都還沒有明確出貨時間，相關的報價也很難報出去，海、空運市場只有一個字「亂」，知逆客戶會有訂單需求，但只能靜待客戶決策。
美國總統突然宣布關稅政策，除中國大陸外其他貿易夥伴祭出額外對等關稅暫緩90天；國內的航運業者及物流業者今天都急著開會討論因應策略。
國內的航運物流業分析，今天早上是有不少客戶來電問相關出貨地點的艙位概況，目前中國大陸還是陷關稅問題，也無法出貨，其餘的地區解除，原本暫時喊停要出貨的恢復正常出貨，但客戶的出貨要怎麼調整都還不明朗，市場會怎麼變，業者現在也都還在觀察。
隨著美國川普政府宣布新一輪全面性關稅措施暫緩90天，全球貿易緊張情勢再度改變，此政策將打亂所有進口美國的商品課徵基準關稅，短期性客戶有可能需要從其他國家先出貨，但長期推升全球通膨壓力，並加重經濟衰退風險，對全球供應鏈與跨境貿易環境帶來深遠影響。
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