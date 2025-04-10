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川普暫緩對等關稅 大馬家具業台商憂不確定性氛圍

中央社／ 麻坡10日專電

美國為馬來西亞家具最大出口市場，川普先前宣布對大馬加徵24%對等關稅引發恐慌，如今雖暫緩執行，業界已出現擱置訂單、出貨延遲與觀望等效應，台商憂心政策搖擺不定讓產業籠罩高度不確定性氛圍。

美國總統川普（Donald Trump）原本對多國祭出對等關稅，但他宣布已逾75國聯絡美國希望談判且未採取報復行動，因此授權該措施暫停實施90天，在此期間僅實施10%的對等關稅，立即生效；不過，對中國徵收的關稅提高至125%。

馬來西亞諸如機械設備、家具、橡膠和塑膠等產業均受美國新關稅波及，其中，家具更是輸美大宗，涵蓋實木家具、廚櫃、餐桌椅、軟墊沙發與模組化系統家具。麻坡（Muar）是南馬佛柔州（Johor）家具產業重鎮，也是重要經濟支柱，逾800間大小規模不等家具工廠。

在麻坡設廠生產的台灣家具業者汪道溶表示，川普先宣布加徵大馬24%對等關稅，但又暫緩執行等待各國談判，讓大馬家具業無所適從，根本沒有辦法預測應何去何從。

他指出，麻坡是家具產業重鎮，美國也是大馬最大出口市場，約占整體出口60%，但目前遇到的困境是很多來自美國的訂單都已暫停出貨，沒有新的訂單，「已準備好的貨又不能出」，即使美國將關稅措施暫停實施90天，但仍會是一個很大的挑戰。

汪道溶認為，今後最重要的工作是要分散市場，「不要把所有雞蛋放在一盒籃子裡」。

以面向美國出口實木廚櫃市場的家具業者蔡沛恆認為，川普的關稅措施對大馬家具業者來說是挑戰與機會並存。

他告訴中央社記者，如以川普先前對大馬宣布24%對等關稅為例，這個稅率比起泰國的36%、印尼的32%、越南的46%與柬埔寨的49%都要低，從這個角度分析，大馬「意外」成為整個川普關稅制度的「受惠者」，在這種情況下勉強算是占有一個相對優勢發展機會。

蔡沛恆以家用廚櫃業務為例，說明昔日與越南、泰國、印尼等競爭同行勉強打個平手或業績可能小輸對方，但當川普宣布對大馬採24%對等關稅後，這項稅率比周邊國家低，反而接獲相當多客戶詢問什麼時候能交貨，或能否配合產能需求。

不過，對於川普又授權關稅措施暫停實施90天，蔡沛恆認為，川普似乎在下一盤大棋，理論上而言，一個國家的總統不可能會有反經濟學邏輯的思維。

他分析，川普的關稅措施目前看來仍未有定論，但川普是要把東協（ASEAN）各國關稅拆開談判，如果東協各國團結一致，帶給川普政府談判壓力，身為家具業者自然樂觀其成。

蔡沛恆指出，川普的關稅措施是危機也是轉機，不論美國最終對大馬關稅有否改變，大馬應深入檢討移工制度的人力成本，否則相較於周邊國家如越南僱用本地勞工優勢，都是大馬能否順利搶下區域轉移家具訂單關鍵。

另有不願具名的麻坡家具業者認為，川普政策迄今搖擺不定，先前聲稱對大馬實施24%關稅，美國買家已大規模暫停下訂單，要求暫緩出貨，但川普又出招暫緩對等關稅，只能先行觀望，等待接下來3個月後是否更清晰的發展方向，前景難以預料。

檳城台灣商會會長許上智說，目前美國對等關稅仍持續發展，雖然各國與美方多輪談判後才會有進一步的發展，但從事製造業的台商在短期內會遇到訂單急凍的問題。尤其，隨著中國銷美受關稅阻擋，美中貿易戰升溫，中國以出口退稅方式加大對全球範圍的商品傾銷，這些都是台商今後面臨的挑戰。

他強調，如果無法適應這一波新關稅措施的業者將被淘汰退出市場。

川普 美國 關稅

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