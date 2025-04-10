公寓大廈管理上路近30周年 內政部拋三大改革方向

《公寓大廈管理條例》即將邁入第30年，立法院內政委員會10日舉辦系列首場公聽會。內政部次長董建宏指出，該條例是建立在台灣民主與社區自治的基礎上，未來將從三大面向積極推動改革，包含強化社區人力、建置維修基金制度、推動老屋延壽計畫等。

首先，針對「社區參與與人力投入」問題，董建宏表示，社區自治雖是核心理念，但仍需有制度與人力支持，將與文化部、衛福部及國發會合作，結合社會照顧與地方創生計畫，引進相關人力參與社區管理，也鼓勵物業公司以更人性化方式參與社區運作。

第二，關於「房屋維修與基金制度」，董建宏坦言，許多公寓大廈面臨老舊問題，急需建立合理的維修儲備基金，內政部正試算合理比例，希望未來能有一套制度，讓住戶在處理公共設施維修時，有可用資源，政府也能以對等基金方式支援。

第三，針對「老宅延壽」議題，董建宏提到，許多老舊建物在條例實施前就已存在，缺乏基金與法源支援，因此政府將研擬與銀行合作機制，在不可能全面補助的情況下，尋找財源與法令突破口，協助老宅進行環境整修。

在「人員專業訓練」部分，他特別提到內政部推動的「防災式訓練」，針對管理人員加強地震與極端氣候應變能力。目前已有19個認證機構提供約18小時訓練課程，費用約3,000元以下，並將透過消防署與國土署合作，進一步公開資訊、加強縣市政府與物業公司的配合。

董建宏提到，目前區權會（住戶代表會）運作面臨議事規則不明等問題，內政部將邀請民政學者與業界，共同制定開會程序與規章，提升管理透明度與效率。

董建宏說，在《公寓大廈管理條例》2022年修法通過29條-1以及49條-1後，每年編列2,000萬協助各地成立管理委員會，目前已有逾300處地方建立初步制度；去年度重大公安案件數也已降至119件，顯示成效初步浮現。

最後，董建宏強調，「住在一起，關鍵在於人與人的互動」，內政部將結合文化部、衛福部，以社會照顧機制促進住戶彼此溝通與理解，打造更和諧、安全的居住環境。