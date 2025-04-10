關稅議題對航太業衝擊有限 法人持續看好三檔供應鏈

美國宣布對多國實施對等關稅，衝擊全球產業供應鏈。法人認為，疫後商用飛機剛性需求，波音有機會將成本轉嫁給航空公司，對台灣航太產業衝擊有限，維持長榮航太（2645）、駐龍（4572）、漢翔（2634）等三檔「增加持股」的評等。

大型本國投顧分析，根據豁免條款9903.01.33，與航太零組件相關的鋼鐵、鋁材及複合材料類產品並未適用此次新增關稅，而是維持原本的25%稅率，不另加徵關稅。

波音商用飛機組裝廠均在美國本土，分別位於華盛頓的倫頓工廠（Renton Factory）、埃弗里特工廠（Everett Factory），及位於南卡羅來納州的北查爾斯頓工廠（North Charleston Facility），法人判斷在疫後商用飛機剛性需求強勁下，波音有機會將因關稅造成成本升高而轉嫁給航空公司。

法人指出，漢翔、長榮航太、駐龍的美國地區占營收比重分別為35%、35.7%、44.7%，主要提供波音機身零組件及LEAP引擎零組件，因航太合約為長期訂單，且合約內容提到運費及關稅由客戶負擔。

目前波音零組件供應多達八成來自美國本土供應商、其餘二成來自國外供應商，雖然新增關稅造成生產成本增加，法人說，波音商用飛機仍處於提升產能階段，在疫後供應鏈重整下，波音需要安全可靠具穩定產量的供應鏈。

法人預期，各國關稅稅率不同，加上目前供應鏈產能吃緊，及新供應商認時間要1年以上，使波音移轉訂單至其它國家的困難度升高，且波音零組件產能也不足以轉回至美國本土製造，因此對台灣航太業衝擊有限。