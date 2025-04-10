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北台灣第一季推案量大減25% 這區最冷重挫近五成

聯合報／ 記者林莉／台北即時報導
住展雜誌統計，北台灣今年第1季住宅案新成屋、預售屋總推案量約2380.3億元，年減818.6億元，年減幅25.6%。圖／住展雜誌提供
住展雜誌統計，北台灣今年第1季住宅案新成屋、預售屋總推案量約2380.3億元，年減818.6億元，年減幅25.6%。圖／住展雜誌提供

去年下半年至今房市低迷，連帶建商也不敢貿然推案，住展雜誌統計，北台灣今年第1季住宅案新成屋、預售屋總推案量約2380.3億元，年減818.6億元，年減幅25.6%。住展雜誌發言人陳炳辰表示，去年第1季適逢房市熱潮，加上前年平均地權條例修法延後推案，推升當時推案量水位。今年則因貸款不易、寬限期受限，市場信心不振，推案明顯縮手。

陳炳辰指出，今年房市瀰漫在貸款不易與寬限期受限的信心不振，各縣市中除宜蘭地區受在地買盤支撐，推案量微增18.3億元，其餘多數走跌。基隆市因去年德安、茂德建設指標案未再出現，首季僅推5億元，年減94.2%。北北桃竹四熱區則以新竹減幅最大達46.8%，台北市減少三成，建商退場觀望態勢明顯。

細部觀察，新竹地區今年第1季只推出173.8億元的新案量，幾乎比去年同期少了一半量體，僅新竹市北區金弘建設新案來到20多億元，超過10億元只有五案，其餘都是小案，去年前三月可見70-90億元的數個新案，今年無影無蹤，儼然有暫避風頭的考量。

陳炳辰說，台北市第1季推案量為544.5億元，年減30.3%，相比去年同期三個百億元大案拉抬，今年只有大安區德運建設一案來到80億元，其餘皆在50億元以下，台北市房價高、去化慢的特性，逆勢環境下建商更不敢造次，保守以待。

陳炳辰表示，新北市與桃園市各為21.5%、14.7%的減幅，第1季推案量分別為900.3億元、688.4億元，桃園市去年同期在A7地帶有富宇建設的百億元案，今年首季未見百億元大案，僅威均、麗寶、長虹三建商案達50億元，其餘未及。

北台灣第1季推案量。圖／住展雜誌提供
北台灣第1季推案量。圖／住展雜誌提供

建商 房市 預售屋

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