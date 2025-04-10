川普關稅轉彎 養殖業者「鬆口氣」20萬斤鱸魚出口美國

美國總統川普暫緩高額對等關稅措施，政策急轉彎，出口到美國的花蓮石材業者感嘆，「台灣夾在美中之間很辛苦」，客戶都還在觀望美方還會不會有變動，時間拖愈久中小企業會撐不下去，希望政府盡快推出對應政策，後續才好做經營方向的安排，盼能積極幫忙輔導。

另外，花蓮有鱸魚養殖業者銷往美國，業者說，自家養的鱸魚交給加工廠外銷美國，本來昨天很擔心高關稅影響出貨，好在睡一覺起來解除危機，心情比較輕鬆，否則恐要損失上百萬元，真的是「鬆了口氣」。20萬斤的鱸魚後續陸續安排出貨，到加工廠要花2天時間，希望能盡快送往美國。

石材業者曾建璋主力市場就在美國，他說，自家大理石做廚房與衛浴裝潢，7、8成銷往美國，關稅影響很大，就算只有10％，但客戶仍在觀望，看是不是這1、2周來做調整，擔心美國那邊不下單，最後訂單都被取消，做為小工廠老闆感到很無奈，希望政府幫忙輔導。

石材業者王淳甫表示，現在美方表明暫緩措施90天，期間有10％關稅，中央政府應該盡快擬定對應政策，將會有什麼作為等，更重要的是安定民心的政策，才能讓業者知道下一步要怎麼布局。個人認為，經濟市場變差，房市會衰退，做建材的石材也會跟著減少收入，政府一定要推出因應措施。