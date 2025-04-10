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BMW經銷網絡強化再升級 BMW蘭陽鎔德服務中心開幕

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導
全新BMW蘭陽鎔德未來服務中心於4月10日正式啟用。圖／業者提供
全新BMW蘭陽鎔德未來服務中心於4月10日正式啟用。圖／業者提供

BMW總代理汎德（2247）攜手全台經銷夥伴，全面導入與全球同步的新世代展示中心概念 — BMW Retail.Next，重新定義商業空間與人之間的互動關係，繼BMW台北汎德敦南展示中心、BMW新竹中鎂展示中心與BMW彰化昌一展示中心陸續完成升級後，10日，BMW蘭陽鎔德服務中心也正式開幕；同時，BMW雲嘉賓歐原廠認證中古車展示中心亦完成全新設計導入，現已正式啟用。貫徹「Premium Retail Experience 頂級購車禮遇」與「Retail Enabling 經銷商服務強化」兩大主軸，從接待、諮詢到產品體驗，皆以嶄新思維精準掌握消費者需求。

汎德公司表示，新的展間讓每位到訪貴賓都能享受到細緻溫暖的服務體驗，也使展示中心成為BMW車主在各地的理想休憩與充電空間，進一步強化品牌與台灣在地社群的連結。BMW蘭陽鎔德服務中心的開幕，不僅是一座提供卓越服務的嶄新場域，更承載著品牌的社會使命。作為BMW在蘭陽地區的重要據點，鎔德未來服務中心將深化BMW品牌與在地車主之間的情感連結，並打造兼具品味、創新與生活感的全新品牌服務體驗。

BMW 汎德 車展

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