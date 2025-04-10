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買氣冷！首季六都家戶購屋比全下滑、這四都降至2016年低點

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
住商機構彙整六都數據統計，台北市、新北市、台中市以及高雄市第1季家戶購屋比達0.5%、0.6%、0.9%及0.7%，皆平自2016年以來歷年次低紀錄。住商機構提供
住商機構彙整六都數據統計，台北市、新北市、台中市以及高雄市第1季家戶購屋比達0.5%、0.6%、0.9%及0.7%，皆平自2016年以來歷年次低紀錄。住商機構提供

去年9月下旬央行出手打炒房，房市掀起「金龍海嘯」，狂噴買氣回歸冷靜期；住商機構彙整六都數據統計，台北市、新北市、台中市以及高雄市第1季家戶購屋比達0.5%、0.6%、0.9%及0.7%，皆平自2016年以來歷年次低紀錄。

桃園市家戶購屋比為1%，為六都同期最高，但與去年第1季相比跌落0.2個百分點；台南市家戶購屋比僅0.5%，平2016年的歷年最低紀錄，且與去年同期相比下跌0.4個百分點。

家戶購屋比是指每100戶中有多少家庭買房，為評估區域買氣指標之一。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨分析，近期受大環境影響，資金貸款受限，加上1、2月交易日較少，買氣表現亦屬疲軟，致使第1季六都購屋族較顯冷靜。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶指出，去年下半年起全國掀起金龍海嘯，交易量逐月緩降，僅去年12月適逢年底房市旺季，出現短暫回溫趨勢，直至今年1月春節提前到來，之後2月亦多連假，加上股市多有波動，亦將市場信心打趴在地，買賣雙方也對房價缺乏共識，拉長議價期，致使全國房市未見春燕歸來。

房市 海嘯 買氣

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