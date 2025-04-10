2024年北中南豪宅成交榜揭曉 台中這建商三連霸

2024年北中南豪宅市場成交榜出爐。根據業者統計實價資料，台中市成交件數最多，光是「一聯三寶由雙陸」七大建商就有514件突破豪宅限貸門檻的交易件數，攜手包辦全市約五成的市場量能。

「一聯三寶由雙陸」為聯聚、寶輝、寶璽、龍寶、由鉅、雙橡園開發、大陸建設，其中「雙橡園開發」以219筆成交件數位居全台之冠，連續三年蟬聯全台高價住宅銷售第一。

台北方面，「元利信義聯勤」則以每坪279.4萬的紀錄，連續三年蟬聯全台最高單價，「皇翔御琚」則以6.69億元的交易金額，摘下年度總價之冠，突顯台北豪宅市場的高價值定位。

業者表示，連續三年創下全台高價住宅成交件數第一的雙橡園開發，專注於1,500坪以上大基地開發，同時將豪宅規劃融入實際生活需求，如車道內不會車的單進單出系統，及飯店後場的「獨立貨梯」動線分流設計，這些細節使其獲得中台灣層峰客戶的高度肯定與追隨。

台北市豪宅，「元利信義聯勤」26樓中高樓層戶，以總價4.2億元成交，每坪單價高達279.4萬元，創下2024年全台最高單價紀錄。「皇翔御琚」雖未進入成交量排行，但其10樓交易總價達6.69億元，穩居年度總價最高豪宅。

南台灣的高雄市場則處於穩步成長階段市場由皇苑、國城兩大在地品牌建商領軍，逐步擴大豪宅市場版圖，目前的單價與總價仍有發展空間，但隨著區域發展加速及產業升級帶動經濟成長，未來市場價值可望進一步提升。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨表示，去年成交排行反映高資產族群對台中品牌建商的高度認可，除「一聯三寶由雙陸」七大建商外，華固（2548）、精銳、陸府、勤美（1532）、忠泰等品牌亦表現亮眼，未來有望挑戰市場主流地位。