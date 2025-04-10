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高房價壓力 去年第4季全國買賣屋齡29.7年創新高

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
根據內政部最新統計，2024年第4季全國平均買賣屋齡來到29.7年，相比去年同季增加了1.9年，創下17年來歷史最高齡。台灣房屋提供
根據內政部最新統計，2024年第4季全國平均買賣屋齡來到29.7年，相比去年同季增加了1.9年，創下17年來歷史最高齡。台灣房屋提供

根據內政部最新統計，2024年第4季全國平均買賣屋齡來到29.7年，相比去年同季增加了1.9年，創下17年來歷史最高齡。

觀察六都，平均買賣屋齡相比去年同季皆同步增加，且除了桃園市，其餘五都平均買賣屋齡，均攜手來到史上最高齡，其中又以台北市平均買賣屋齡最老，達35.6年，相比去年同季又多了2.9年。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，購屋族房子越買越老，房價高漲應是最大主因，加上限貸政策緊縮，民眾房貸負擔門檻增高，都促使購屋族以犧牲屋齡來換取房價。

另一方面，受地區都更、危老推動紅利誘因，購買老屋價值性增強，也是推促交易屋齡逐漸走高的因素之一。尤其位居精華區的老屋，機能強，具地段優勢與市場競爭力，銀行估值也不低，因此老屋需求高、去化也快。

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，桃園市近年新案供給熱絡，新屋均價3字頭可入手，相比雙北市來的親民，且與30年老宅單坪價差不到10萬元，選舊不如選新，磁吸不少脫北首購族移居。

根據統計，六都青年屋主比例也由桃園市摘冠，年輕人偏好新屋，更加顯現桃園新屋市場的需求度，不過桃園整體輕屋齡物件買氣雖旺，隨房價加壓力道增，購屋族平均買賣屋齡，亦有走向老化的趨勢。

房價 老屋

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