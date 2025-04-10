公寓大廈條例30年該修法了！專家籲四大緊急問題先處理

立法院內政委員會10日舉辦公寓大廈條例30周年公聽會，邀請各界代表分享改革建言。台灣物業管理學會理事長郭紀子指出，相關修法多年來遲無進展，儘管政府與地方單位早已掌握問題核心與具體建議，但立法院卻無動於衷，「今天討論政府能做什麼，我反而想問，立法院又能為大家做什麼？」

郭紀子介紹，自己過去三年主持超過三十件政府委託計畫，包括社區輔導、公寓大廈評鑑、公務指引與長期修繕計畫等，顯見學術界投入甚深，希望推動公私協力，打造更好的居住環境。然而在實際執行面卻屢屢碰壁，關鍵在於立法遲緩，造成基層無法落實。

郭紀子回憶道，去年6月曾與國民黨立委聯合召開記者會，推動修法防止外牆墜落意外，當時媒體大幅報導，他一度樂觀以為「終於有希望」，結果近一年過去，毫無下文，直言條文怎麼修地方政府與基層早有共識，「問題不是沒人提，是沒人修！」

郭紀子強調，現行《公寓大廈管理條例》雖已相對完善，但仍有部分條文急需與時俱進，像是長期修繕計畫、寵物規範、電動車充電設備與外牆墜物等，應針對關鍵條款做「精準修法」，避免全面大改導致基層混亂，「別讓居民修到精神崩潰！」

郭紀子提醒，現今都會區九成以上民眾居住於公寓大廈，社區組織與過往里鄰長制度截然不同，未來選舉，誰能掌握社區，就能掌握選票，「得社區者得天下」。他呼籲民代們正視社區治理的重要性，「這是民主的根基，也是城市治理的核心。」

談及資源分配，他更指出，社區其實「不是沒錢，而是錢用得不公平」，過去輔導過台北某社區，有位阿嬤名下上百戶房產，卻為五元管理費怒吵社區會議；也有高雄貧困社區因強制設管委會遭罰，住戶卻大多仰賴社會補助生活，政策不能一刀切，應分類處理、授權地方因地制宜。

最後，郭紀子語重心長說，政府承辦單位人力嚴重短缺、公務員大量離職，甚至被稱為成為「最大的血汗工廠」，自己接政府標案常因預算過低而虧損，連續多年在各縣市辦活動都賠上百萬，「我們不是不想做，而是真的做不下去」。

郭紀子呼籲，立法院應從制度與資源層面給予基層實質支持，盡速推動具體修法。