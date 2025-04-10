溢泰南京廠發威 搶中國大陸商用淨水器高成長商機

溢泰實業（7818）公告3月營收為11.85億元，年增14.9％，月增21.4%；前三月累計營收31.92億元，年增11％。溢泰表示，3月營收表現亮眼主因來自中國大陸南京廠營運動能強勁，帶動整體營收規模穩步攀升。

南京廠是溢泰在中國大陸的重要生產基地，結合ODM製造、開發平台供客戶貼牌、以及商用淨水器等三大業務主軸，從研發、設計、開模到生產製造一貫到位，不僅展現深厚實力，更成功掌握中國大陸商用淨水器市場快速成長的關鍵機會。

溢泰執行長林于鈞表示，公司長期深耕濾材研發與淨水技術，累積數十年產業經驗，已成為國際主要品牌指定合作夥伴；也正因具備材料與設計上的技術優勢，溢泰在商用淨水器領域能夠開發高效能、低能耗且符合當地法規要求的產品，因此能在競爭激烈的中國大陸市場中脫穎而出。南京廠除了持續為客戶提供高品質ODM產品外，也積極針對餐飲業、連鎖通路與特定場域推出具差異化的產品線，成功拓展新市場。

隨著中國大陸經濟持續發展、城市化加速推進，辦公大樓、學校、醫院、企業、餐飲場所、機場與政府機關等公共空間的用水需求不斷上升。傳統桶裝水或瓶裝水成本高、管理不便，商用淨水器已逐漸成為取代方案，且疫情以來公共衛生標準提高，更促使各產業加快導入淨水設施。

根據中研普華產業研究院調查指出，中國大陸商用淨水器市場正處於高速成長階段，2020年的164.64億元快速增長至2022年的178.56億元，年複合增長率（CAGR）達4.14%；此外，亦有調研機構指出，預估到2025年市場將突破200億元規模，並於2027年進一步擴大至214億元。此一成長動能，來自於消費者健康意識抬頭、公共飲水安全需求增加，以及政府政策推動等多重因素。

在ESG浪潮席捲下，溢泰在產品設計上也包含了綠色製造與產品永續設計，包括使用環保材料、降低能源消耗、提升產品回收率等，都已納入新品開發中。林于鈞執行長表示，在淨水產品上，公司將持續強化屏東廠與南京廠產能與開發能量，深化市場布局；並持續以技術為核心，針對不同產業需求，開發多元模組化設計，強化客製化能力，成為客戶淨水設備完整解決方案的最佳夥伴。