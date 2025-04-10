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臺鹽志工隊響應世界地球日 健走打掃與社區共好

經濟日報／ 記者吳秉鍇/台南即時報導
臺鹽響應台南市環保局「114年臺南市地球日清理活動」，9日舉辦臺鹽地球日暨員工健走活動。照片／業者提供
臺鹽響應台南市環保局「114年臺南市地球日清理活動」，9日舉辦臺鹽地球日暨員工健走活動。照片／業者提供

臺鹽（1737）響應台南市環保局「114年臺南市地球日清理活動」，9日舉辦臺鹽地球日暨員工健走活動，由董事長丁彥哲號召逾60名臺鹽志工隊成員，結合健行休閒與環境維護，沿途行經哈赫拿爾森林、竹溪寺、水交社，大家自發性撿拾菸蒂、塑膠袋、飲料杯等垃圾，協助維護整潔，履行企業社會責任。

臺鹽董事長丁彥哲表示，總公司近年積極參與台南市政府淨灘活動，苗栗通霄精鹽廠也自主辦理兩場淨灘活動，環境永續不僅僅是口號，更需在日常生活身體力行。臺鹽響應台南市政府環保局活動，首次從淨灘改為協助維護公司周邊環境，同仁們難得暫離忙碌會議行程，健行放鬆並維護市容整潔，打造共好生活環境。

臺鹽響應永續趨勢，斥資逾6億元更新通霄精鹽廠汽電共生節能系統，設置太陽能自有電廠並於各廠區裝設太陽能屋頂，落實節能減碳。產品面則推出減塑25%rPET台塩海洋鹼性離子水，或採再生塑料包裝，以行動降低對環境的影響，持續朝百年永續企業目標邁進。

台鹽推動綠色旅遊，鼓勵民眾搭乘大眾運輸或騎自行車前往七股鹽山與通霄觀光園區。旅客可搭乘台灣好行98線輕鬆抵達七股鹽山，臺鹽通霄觀光園區則鄰近白沙屯車站與拱天宮，遊客可搭配火車與YouBike前往。雙園區結合觀光資源與鹽業文化傳承，提供環境教育認證課程，讓學童了解鹽田文化與海洋保育，推廣永續理念。

太陽能 環保 觀光

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