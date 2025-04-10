購屋族心寒了！六都它們最慘、買氣9年新低

全台去年底掀起「金龍海嘯」，房市進入冷淡期，住商機構觀察第1季數據，六都家戶購屋比與去年同期相比，皆呈現減少，其中僅桃園市第1季家戶購屋比達1%，台北市、台南市第1季家戶購屋比最慘，僅0.5%，寫9年新低。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨分析，近期受大環境影響，資金貸款受限，加上1、2月交易日較少，買氣表現亦屬疲軟，第1季六都購屋族較顯冷靜。

家戶購屋比是指每100戶中有多少家庭買房，為評估區域買氣指標之一。

住商機構彙整六都數據統計，台北市、新北市、台中市以及高雄市第1季家戶購屋比達0.5%、0.6%、0.9%及0.7%，皆為2016年以來次低紀錄。

桃園市家戶購屋比為1%，為六都同期最高，但與去年第1季相比跌落0.2個百分點；台南市家戶購屋比僅0.5%，平2016年的歷年最低紀錄，且與去年同期相比下跌0.4個百分點。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶指出，去年下半年起全台掀起金龍海嘯，交易量逐月緩降，僅去年12月適逢年底房市旺季，出現短暫回溫趨勢，直至今年1月春節提前到來，之後2月亦多連假，加上股市多有波動，亦將市場信心打趴在地，買賣雙方也對房價缺乏共識，拉長議價期，全台房市未見春燕歸來。

賴志昶分析，桃園市第1季家戶購屋比達1%，象徵桃園市每100戶中，就有約一戶家庭於第1季買房，主因是新青安貸款利多餘溫仍在，加上桃園近年如機場捷運、台灣高鐵等交通建設到位，讓房價相對親民的桃園，吸引外縣市首購族移居。

至於台南市第1季家戶購屋比僅達0.5%，他補充，過去該區域由於有科技產業進駐議題，助長當地房市前景，惟央行打房等措施影響，投資市場頗為觀望，加上區域房價大漲，讓自住族購屋腳步也放緩，致使區域買氣大打折扣。

徐佳馨表示，今年第1季因季節性因素影響，加上市場氛圍不佳，整體房市表現疲軟，雖然3月交易狀況有較前兩月好轉，不過目前全球掀起關稅戰，經濟環境大幅震盪，股市表現亦處於歷年低點，恐怕難以期待市場有強勢表現。