買房地獄！北市最新季報預售屋1坪均價126萬、大安區站上180萬

首都房價居高不下，北市預售屋每坪單價百萬元時代來臨，根據北市地政局去年第四季不動產市場動態分析，12個行政區僅萬華區因新推案區位影響，單價較前一季下滑10.77%，降至每坪89.68萬元，其餘11個行政區皆超過每坪百萬元水準，以大安區預售屋單價達到每坪180.88萬元最高。

地政局指出，本季住宅預售市場交易動能持續降溫，12個行政區之交易量5區增加、7區下滑。其中，南港區與萬華區因新案推出銷售，交易量大幅成長，惟其他行政區交易件數普遍減少，以致全市交易件數與總額皆較前一季減少近3成。全市預售屋平均單價為每坪126.98萬元，季增率為6.07%。

地政局統計，北市去年第4季住宅預售屋市場，交易量及總額，較前期分別減少27.30%及28.47%，全市平均單價為每坪126.98萬元，較前期增加6.07%，預售屋以2房產品為市場主流，其次為3房，兩者合計占比達86%。

地政局表示，盡管央行政策持續影響買氣，本季成屋及預售屋交易量能皆有下滑，但對住宅價格的影響較為有限。然而，由於短期內資金緊縮政策未見放寬跡象，且對非自住買方的貸款條件仍較嚴格，預期短期內交易動能回溫機率有限，未來房價走勢仍有待持續觀察。