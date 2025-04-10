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關稅急轉彎…川普為什麼縮起來了？顯然有這四個原因

川普對陸祭125%重稅震撼彈 嘉威由美國子公司吸收關稅穩住大客戶

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
嘉威生活。圖/取自官網
嘉威生活。圖/取自官網

面對美國總統川普祭出的125%重稅震撼彈，主要生產基地在中國大陸的家用品製造商嘉威生活（3557）率先祭出因應策略，10日宣布將改由美國子公司FDG承接Walmart、Costco、Target等主要客戶訂單，由子公司吸收關稅，以避免客戶轉單、砍單。同時將加快越南新廠導入機台與模具等設備，預計5月即可對美出貨，逐步轉移產能。至於中國大陸廠，則將轉向歐洲與亞洲市場布局，開啟雙基地多市場的營運新模式。

嘉威主要市場在美國，營收占比達七、八成，生產基地則在中國大陸、越南，其中，越南廠本季才剛開始投產，機台數約30-40台。由於嘉威目前生產主力仍在中國大陸，主要客戶則為美國大型零售通路商Walmart、Target、Costco等，馬上面臨125%的關稅，對此，嘉威已與客戶緊急協商，未來由嘉威美國子公司FDG轉為接單角色，美國主要客戶將直接下單給FDG，FDG則承擔關稅和運費等成本。

嘉威表示，此策略也讓客戶承諾FDG將獲得其他材質的貿易機會，包含不鏽鋼、五金、木器、玻璃、陶瓷等非嘉威原本自身生產的產品品項，擴大嘉威的營運規模。

嘉威表示，目前美國本土消費市場正處於信心低點，前不久公布的消費者信心指數下降至92.9點，是四年多以來的最低點，同時也低於經濟學家的預測值94點。而聯準會的利率政策目前同樣維持暫不調整，以及4月開始放緩縮表，都顯示經濟走向尚未明朗化。

除了透過子公司FDG接單，嘉威也會加速將機台設備、模具導入到越南新廠，預期越南廠5月就可開始出貨到美國市場。由於美國總統川普4月9日宣布對部分國家的關稅實施90天的暫停，越南亦積極尋求與美國進行談判，以推遲或減輕新徵收的關稅，預期越南廠將逐漸成為供應美國市場的主力。

至於中國大陸廠則將面臨轉型。嘉威表示，若新關稅條件不變，中國大陸廠未來將以歐洲、日韓等地區的客戶為主，同時也計畫開發中國大陸當地的新客戶，會以兩大生產基地雙軌並進的方式運營。

嘉威9日公告3月合併營收7.23億元，年減3.93％；首季合併營收為20億元，年減2.21％，為歷年同期第三高。由於客戶端持續補充夏季商品備貨量，3月維持以Summer和Everyday為主要出貨品項，但受到貿易關稅影響，出貨量及營收相較去年同期略有下降。

營收 美國 越南 關稅

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