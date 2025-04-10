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不是台北！老屋市場最活躍城市是這都、7成買老屋

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
全國平均買賣屋齡再創新高，其中台北市平均買賣屋齡最老，比去年同季又多了2.9年。圖／台灣房屋提供
全國平均買賣屋齡再創新高，其中台北市平均買賣屋齡最老，比去年同季又多了2.9年。圖／台灣房屋提供

根據內政部最新統計，2024年第4季全國平均買賣屋齡來到29.7年，創17年來歷史最高齡。觀察六都，除了桃園市，其餘五都平均買賣屋齡都來到史上最高齡，其中台北市平均買賣屋齡最老，達35.6年，相比去年同季又多了2.9年。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，購屋族房子越買越老，房價高漲應是最大主因，加上限貸政策緊縮，民眾房貸負擔門檻增高，都促使購屋族以犧牲屋齡來換取房價。

以台北市來說，因精華市區開發飽和、土地及新案供給有限，市場供給以老屋為多，加上北市新屋平均單價破百萬元，與老宅價差達30萬元，對購屋族來說，老宅門檻更好入手。

另一方面，受地區都更、危老推動紅利誘因，購買老屋價值性增強，也是推促交易屋齡逐漸走高的因素之一。尤其位居精華區的老屋，機能強，具地段優勢與市場競爭力，銀行估值也不低，因此老屋需求高、去化也快。

觀察六都，老屋市場交易最活絡的前三名，別為台中市、台北市及台南市，30年以上老屋交易佔比均超過6成。

其中，台中市為六都中唯一買賣屋齡比平均住宅屋齡還老的縣市，住宅平均屋齡僅29.7年，但平均買賣屋齡卻達33.9年，偏好購買30年以上老屋交易比例更高達7成，超越老宅最多的台北市，為六都老屋市場最活躍的城市。

桃園市平均住宅屋齡27.7年、平均買賣屋齡僅21.7年，摘下六都屋齡最年輕雙冠王，新屋交易比例達25.9%，亦為六都之冠。

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，台中市新案供給主要集中在如七期、十四期、單元十二等重劃區，價格水位高，以七期新屋最高單價已站上9字頭。

觀察市區成熟區段，如發展較早的北區、中區、西區等，擁有便利的交通、商業機能與學區優勢，可獲得較成熟的生活機能與房價考量下，讓購屋族更傾向市區中古宅；加上台中近年危老重建熱絡，累計已核准超過800案，僅次於台北市高居全台第二，鬧區老屋的整合力道強，也激勵中高屋齡物件的交易量，進而推升全市的買賣平均屋齡。

李家妮指出，桃園市近年新案供給熱絡，新屋均價3字頭可入手，相比雙北市來的親民，且與30年老宅單坪價差不到10萬元，選舊不如選新，磁吸不少脫北首購族移居。

根據統計，六都青年屋主比例也由桃園市摘冠，年輕人偏好新屋，更加顯現桃園新屋市場的需求度，不過桃園整體輕屋齡物件買氣雖旺，隨房價加壓力道增，購屋族平均買賣屋齡，亦有走向老化的趨勢。

2024年第4季全國及六都買賣屋齡。資料來源／台灣房屋
2024年第4季全國及六都買賣屋齡。資料來源／台灣房屋

房價 老宅 老屋

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