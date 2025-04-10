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北台灣首季推案大減25% 1因素第2季起死回生？

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
房市示意圖。圖／住展雜誌提供
房市示意圖。圖／住展雜誌提供

住展雜誌統計，北台灣今年第1季住宅案新成屋、預售屋推案量約2,380億元，年減818億元，年減幅達25%。

住展雜誌發言人陳炳辰表示，第1季表現雖不佳，但第2季有創史上天量單一新案「南港國際調車場案」支撐，與去年上半年有得比拚，股市劇烈起伏是否影響資金轉往穩健的房市則值得注意，若確有此況，將有利下半年起死回生。

住展調查，台北市第1季推案量為544.5億元，年減30%，相比去年同期三個百億元大案拉抬，今年只有大安區德運建設一案來到80億元，其餘皆在50億元以下，台北市房價高、去化慢的特性，逆勢環境下讓建商保守。

新北市與桃園市各為21%、14%的減幅，第1季推案量分別為900億元、688億元，新北市今年第1季仍在板橋區、三重區有新潤、愛山林、新濠的百億元指標案亮相，然推案個數量縮水1/3，建商相當謹慎。

桃園市去年同期在A7地帶有富宇建設的百億元案，今年首季未見百億元大案，僅威均、麗寶、長虹（5534）三建商案達50億元，青埔、A7都有指標建商案公開時間遲無下文。

新竹地區今年第1季只推出173億元新案量，比去年同期少了一半，僅新竹市北區金弘建設新案來到20多億元，超過10億元只有五案，其餘都是小案，去年前三月可見70到90億元的數個新案，今年無影無蹤，建商避風頭味道濃。

陳炳辰指出，第2季為房市旺季，包括北市南港區、桃園龜山區，新北市林口區、三重區，以及新竹地區的東區、新豐鄉都有知名建商話題案，如國泰（2882）、富宇（4907）、長耀等，加上有小宅規劃，配合低首付的訴求，預料可成區域亮點。

北台灣第一季推案量。資料來源／住展雜誌
北台灣第一季推案量。資料來源／住展雜誌

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