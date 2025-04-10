遠雄人壽號召全民挽袖助人 捐血活動全台開跑

遠雄人壽（5859）秉持關懷社會的初心，連續十年舉辦全台捐血活動，迄今已募集萬袋熱血，幫助超過三萬名民眾。今年再度發起「熱血一夏 就是愛分享」公益捐血活動，號召全民挽袖助人，讓愛永不間斷。公益捐血活動將於4月至6月，分別在台東、台北、桃園、台中與高雄五地舉辦，期待匯聚更多愛心，確保醫療用血的穩定供應，為社會帶來更多溫暖與希望。

根據世界衛生組織（WHO）統計，每次捐血可拯救三條生命，然而台灣每年進入夏季後，血庫存量經常告急，急需社會大眾踴躍挽袖響應。遠雄人壽自2015年起發起全台捐血活動，十年來已號召近萬名民眾挽袖捐血，募集逾萬袋血液，幫助無數家庭。今年，遠雄人壽再次攜手血液基金會舉辦公益捐血活動，鼓勵更多員工、客戶、社會大眾共同參與，讓愛的循環不斷擴大。

今年活動特別準備獨家限量的「齊飛熊面紙」作為捐血感謝禮，凡成功捐血便贈送一整串面紙，串起捐血者與受助者之間的無形橋樑，讓這份愛心更加溫暖有感。遠雄人壽更召集內部員工組成「熱血大使」，十年來超過20個通訊處主動熱情參與，在各大捐血站提供陪伴與指引，遠雄人壽總經理趙學欣表示：「這不只是捐血活動，更是一場愛的串連，每一袋血，都可能是某個家庭最珍貴的希望。」首場捐血活動將在4/12於台東展開，遠雄人壽號召民眾共同踴躍響應，用熱血串聯愛與關懷。