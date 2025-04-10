建商退避三舍 北台灣首季推案量2,380億元、年減25％

住展雜誌統計，北台灣今年第1季住宅新成屋加預售推案量2,380.3億元，年減25.6%，較去年同期減少818.6億元。住展雜誌發言人陳炳辰表示，去年第1季適逢房市熱，以及前年平均地權條例修法的延後推案，激發出高水位推案量，今年則瀰漫在貸款不易與寬限期受限的信心不振，大顯兩樣情。

各縣市中，除了在地買盤較穩定，量體起伏不大的宜蘭地區微增18.3億元推案量外，其餘均走頹勢，基隆市少了去年熱潮帶動的德安、茂德建設指標案上場，今年回歸二線地帶本質，首季只推出5億元量體，大減94.2%，北北桃竹四熱區則以新竹地區減幅最大，年減46.8%，台北市也有三成減幅，建商退避三舍態勢明確。

進一步觀察，新竹地區今年第1季只推出173.8億元的新案量，幾乎比去年同期少了一半量體，僅新竹市北區金弘建設新案來到20多億元，超過10億元只有五案，其餘都是小案，去年前三月可見70-90億元的數個新案，今年無影無蹤，儼然有暫避風頭的考量，所幸當地建商長期累積獲利盈餘，去化舊案績效就不錯，常見以靜制動的推案特性，未傳過份憂慮。

台北市第1季推案量為544.5億元，年減30.3%，相比去年同期三個百億元大案拉抬，今年只有大安區德運建設一案來到80億元，其餘皆在50億元以下，台北市房價高、去化慢的特性，逆勢環境下建商更不敢造次，保守以待。

新北市與桃園市各為21.5%、14.7%的減幅，第1季推案量分別為900.3億元、688.4億元，桃園市去年同期在A7地帶有富宇建設的百億元案，今年首季未見百億元大案，僅威均、麗寶、長虹（5534）三建商案達50億元，其餘未及，像青埔、A7都有指標建商案公開時間遲無下文，態勢不明，延推為上。

新北市今年第1季仍在板橋區、三重區等，包括新潤（6186）、愛山林（2540）、新濠的百億元指標案亮相，然推案個數量縮水三分之一，建商謹慎之姿不言可喻。