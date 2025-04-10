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松機航高限制…里長反映都更容獎用不完 建議放寬建蔽率

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
松山機場航高限制。圖／報系資料照
松山機場航高限制。圖／報系資料照

加速老舊建物更新，台北市推出防災型都市更新專案，針對耐震能力不足的建築物提供容積獎勵。但北市大同里長反映，大同區因為航高限制，原本有些都更案連基本的獎勵容積都用不完，更別說防災都更的30%容積獎勵，讓政策的美意變成「看得到、吃不到」北市都發局表示，里長的建議已經納入都市計畫檢討。

台北市防災型都更，針對耐震能力不足的建築物提供容積獎勵。只要符合「4面向、5條件」，就能獲得基準容積30%的獎勵，鼓勵重建。重建後建築物4面向，是指結構安全、耐候減碳、都市減災、環境友善；5條件是指耐震設計、綠建築、智慧建築等5項規畫設計條件。

大同區隆和里長沈春華指出，大同區因位於松山機場航空管制區，建築物高度受到限制，雖然市府推出防災都更容積獎勵方案，想要鼓勵大家加速更新危險老舊建築，但因為航高限制，大同區原本有些都更案，連基本的獎勵容積都用不完，更別說防災都更的30%容積獎勵，相對剝削感嚴重。

沈春華表示，市府可以參考歷史街區專案開發計畫的彈性作法，適度放寬建蔽率，作為替代性的誘因，幫助大同區突破限制，順利推動都市更新，改善老舊社區的環境。

台北市長蔣萬安上個月底在大同區「市長與里長座談」中，對此曾表示，認為現行制度對大同區確實不公平，指示都發局通盤檢討相關規定，回應地方需求。北市都發局表示，里長提出受限航高以致容積無法用完的建物，可適度放寬建蔽率，都發局將納入全市都市計畫通盤檢討中檢討，該通盤檢討案預定於今年底進行法定程序作業。

大同 都市更新 防災型都更

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