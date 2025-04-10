社區內打小白球！台中這案單價破8字頭 登頂14期天際線

政府打炒房，房市冷卻，但台中北屯的14期重劃區依舊火熱，連北部建商也南下獵地、推案，房價也屢創新高，多個建案最高單價突破8字頭，全新落成的陸府織森，社區內就有果嶺區可打小白球，近期保留戶成交價也登頂14期房價天際線。

根據樂居網統計，14期目前線上銷售個案多達41案，2024年全年成交戶數高達1635戶，穩坐中台灣各大重劃區榜首，連北部建商也來插旗，展現市場磁吸力。

住展雜誌發言人陳炳辰分析，14期區段內有台中巨蛋、漢神洲際購物廣場等大型建設題材的加持，成為建商未來布局的核心戰略區域。

去年北部大型建商在14期有二度購地，也有持續加碼，合計共10筆購地案、總面積達1.2萬坪，總金額近百億元。

根據實登，14期房價屢創新高。仁平段惠宇MY PARK揭露68筆交易，均價73.5萬元，最高單價76.1萬元；美和段龍寶有愛臻邸揭露29筆，均價77萬元，最高單價80.2萬元、華固豐匯揭露44筆，均價76萬元，最高單價突破81.2萬元。

「陸府織森」2021年底預售均價每坪56萬元登區域天花板，如今完工後，保留戶實登揭露80.6萬元，四年內單價漲幅近45%。

「陸府織森」占地1374.64坪，以編織概念連結建築與自然，雙棟建築臨路退縮10米與對面公園相望，打造96戶生態宅邸，每戶主臥配備大陽台，結合陸府建設專屬的「綠海植人團隊」養護的植栽，讓住戶在家就能享受自然景觀。