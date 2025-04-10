好回收好生活協會 攜手大豐環保、正隆公司支持拾荒者

提升社會對拾荒者在回收體系中角色與處境的關注，台灣好回收好生活協會攜手大豐環保與正隆公司（1904），共同發起首場志工服務行動，展現企業與民間攜手關懷第一線回收夥伴的承諾，支持拾荒者友善社會建構。

大豐（6184）環保實際協助整理回收物與清潔載具，正隆公司則透過「鄭火田慈善基金會」捐贈民生物資，從生活與工作層面提供支持。企業為拾荒者帶來實質幫助與溫暖、支持拾荒者在生活上的基本所需，期許為公益善舉挹注更多實質力量。

台灣好回收好生活協會致力推動實踐社會正義與邁向永續未來的回收體系，並秉持三大核心目標。在改善回收夥伴生活方面，協會持續提供支持與保障，並積極媒合更多回收機會，協助回收工作者提升社會認同與生活穩定性。

其次，在健全回收工作環境上，提供安全實用的回收工具與設備，以提升工作效率並降低潛在風險，打造更有尊嚴的勞動條件。

最後，透過提升全民環保意識的推廣，強化環保教育與工作正義觀念，期許消除社會刻板印象且去標籤化，凝聚全民參與的正向力量。

在此次行動中，大豐環保董事長林盟洲與鄭火田慈善基金會副執行長陳靜宜，率領團隊共襄盛舉，以實際行動展現企業對環境與社會的深度關懷。

大豐環保主管級員工組成志工團，走訪拾荒者住家，協助分類長期堆積的回收物，改善其居住環境。

另外也投入載具工作，清洗拾荒者的腳踏車、機車與汽車，並貼上反光條、調整剎車系統，提升行車安全性。面對即將到來的夏季高溫與疾病風險，從健康與安全出發，回應拾荒者最直接的需求，也傳遞出對第一線回收工作者的尊重與支持。

正隆公司則透過鄭火田慈善基金會，共同參與行動，捐贈蒲公英環保衛生紙、清潔劑、洗手露、洗碗精等民生物資，實質協助拾荒者日常生活所需。

作為長期關注環境與基層弱勢議題的企業，正隆強調，關懷回收體系中的第一線工作者，是實踐企業永續發展(ESG)與落實公益責任的重要一步。未來將持續與協會攜手推動資源永續與社會共好，深化企業與公益之間的連結與影響力。