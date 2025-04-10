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買氣退潮擋不住房價 北市交易量年減五成仍見漲勢

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
房市示意圖。圖／記者游智文攝影
房市示意圖。圖／記者游智文攝影

台北市地政局10日公布2024年第4季不動產市場季報，顯見中央銀行第七波選擇性信用管制持續發酵，壓抑市場交易熱度，全市住宅交易量與總額分別季減27.69%、23.06%，年減更高達52.68%與46.55%。不過，儘管買氣明顯轉弱，但在新供給有限下，住宅價格仍維持高檔，價格指數微幅上升0.57%，創下近六季以來最小漲幅。

報告指出，台北市12行政區住宅交易量全面下滑，其中以文山區、中山區與士林區跌幅最劇，中山區仍以213件維持熱區地位，但較前季減少三成以上。南港區交易量僅58件，創全市新低。

儘管成交萎縮，住宅價格仍有支撐，全市住宅價格指數來到130.71，較去年同期上升9.84%；大樓、小宅類型價格維持平穩，唯獨公寓價格因屋齡與維修成本因素出現1.15%下滑。

住宅租賃市場則持續溫和成長，交易量年增11.48%，租金指數來到103.32，標準租金每坪1,372元，年增率3.32%。報告提醒，今年7月實施的「房屋稅2.0」將提高非自住住家稅率，對租金市場可能帶來變化，需持續關注。

預售市場同步降溫，交易量與總額季減約三成，僅南港、萬華等新案推區出現反彈，全市平均單價達每坪126.98萬元，季增6.07%。大安區預售屋單價高達每坪180.88萬元，穩居全市最貴，萬華區則因區位影響單價下跌至每坪89.68萬元。

商辦市場方面，租金指數續升至116.86，標準租金每坪1,626元，全市辦公室空置率升至4.64%，但除信義世貿（8.91%）外，多數商圈空置率仍低於5%，顯示市場仍具穩定性。高品質新大樓租金行情持續走高，信義區部分標案租金突破每坪4,000元，顯示辦公市場對核心地段需求仍強。

報告分析，央行未鬆綁貸款條件，資金緊縮政策未退場，影響買方信心。，來若高利率環境持續，房市成交動能恐難快速回溫，但價格因供給有限、剛性需求存在，短期內仍將維持高檔震盪格局。

央行 房市 租金 買氣 預售屋

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