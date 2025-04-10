公寓管理將滿30周年 內政部拚修法納管寵物與充電樁

社會變遷快速，從毛小孩成為家庭一員，到電動車普及進入社區停車場，住宅管理面臨全新挑戰。《公寓大廈管理條例》即將屆滿30年，內政部次長董建宏10日透露，目前已著手研議將「寵物飼養管理」與「電動車充電樁設置」納入修法範疇，打造與時俱進的社區管理制度。

《公寓大廈管理條例》即將屆滿30周年，立法院內政委員會10日召開系列公聽會首場，主題聚焦「改善公寓大廈管理，政府應該做些什麼？」

董建宏指出，許多社區面對寵物干擾鄰居、犬隻糞便處理、充電樁申設與停車位爭議等問題，現行法令缺乏明確規範，導致管委會無法有效處理、住戶糾紛頻傳，正研擬透過修法，明定相關使用行為標準與管理權責，讓社區不再陷入「有爭議、卻無法可管」的兩難。

除了新議題的納入，內政部也針對現行社區管理中的痛點，提出六大改善方向，針對經費不足方面，許多老舊社區因公共基金收不足、修繕費過高而無力維護基本設施。

董建宏表示，未來將強化地方政府的補助機制，針對公共通道與衛生環境等項目提供資源，同時要求管委會定期公開財務狀況，推動社區財務透明化，並透過專業課程，提升管理人員對設施設備與財務規劃的理解。

對於常見的區分所有權人會議爭議，內政部將從教育訓練與法制保障雙管齊下，包含加強管理人對會議程序的認知、設置地方調處委員會，以及推廣公寓大廈自治管理手冊等工具，協助社區提升會議合法性與效率。未來若住戶違反決議、規約不服從，也可報請地方主管機關依法處理，避免社區陷入失序狀態。

針對社區內層出不窮的鄰里糾紛，內政部強調將強化主管機關的支援角色。現行條例已授權地方政府介入特定情況，住戶也可依據法律提供事證請求處置，讓社區管理組織不再孤立無援。而在合作廠商遴選部分，政府亦公開合格廠商名單，並推動縣市辦理優良廠商評選制度，避免因價格考量導致服務品質下滑，甚至產生利益輸送疑慮。

針對公設點交糾紛問題，內政部建議社區可委託第三方專業單位協助檢測與驗收，並強調若建商未依規交接，地方主管機關應依法裁罰。住戶若對設施品質不滿，也可透過消保機制提出申訴，保障消費者權益。

內政部回顧《公寓大廈管理條例》過去30年歷程，指出條例從增設兒童防墜、長者安全設備，到公共基金信託化及無管委會社區的安全責任，都在回應社會變化與住戶需求，並強調未來勢必將「寵物管理」與「充電樁設置」納入條文規範，並持續聽取民間團體與專家學者的建議，朝向法制更完備、管理更人性與彈性的方向邁進。

最後，內政部也強調，在推動社區管理制度的過程中，民間團體扮演不可或缺的角色。從法令宣導、專業人員培訓、優良組織遴選到成立輔導，皆仰賴民間力量與政府互補。未來將持續強化公私合作，攜手打造更宜居、更現代的社區環境，讓每一戶住家都能安心、舒適、被尊重地生活在其中。