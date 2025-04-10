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綠色行動力論壇5月7日登場 環境部長彭啓明：打造台灣低碳鏈

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導
環境部長彭啟明（本報系資料庫）
環境部長彭啟明（本報系資料庫）

台灣邁入碳定價時代，環境部長彭啓明表示，碳定價將成為台灣綠色成長新動能，藉由全球供應鏈重組，把循環與永續融入產業核心，讓「淨零」不再是成本，而是新一代價值鏈的起點。

經濟日報與永豐銀行將於5月7日共同主辦「綠色行動力論壇-川普2.0 台灣淨零新趨勢」，彭啓明將出席致詞。

碳定價催動淨零路徑，彭啓明表示，當淨零路徑開始快速轉動，新的投資機會就會出現，環境部與金管會密切合作綠色金融，金管會去年10月也公布「綠色及轉型金融行動方案」。

另外環境部已陸續啟動「投資綠色成長淨零產業」、「綠色金融創新」及「淨零基金」三大綠色資金。

彭啓明表示，綠色金融不只是寫報告、碳盤查，也希望金融業在協助企業投資時能找到更好標的，這正是協助高碳排產業穩健邁向低碳的關鍵工具，以往這類企業難以獲得綠色金融資源，但透過轉型金融機制，未來在升級製程、燃料替代與循環經濟等轉型措施上採用低碳技術，將有機會獲得更多資金支持，打造屬於台灣的低碳供應鏈。

為達成賴總統國家希望工程「綠色成長與2050淨零轉型」目標，環境部提出「行政院國家發展基金加強投資綠色成長淨零產業實施方案」，去年獲國發基金管理會審議通過，爭取百億基金投資淨零永續新興產業，環境部今年公布相關作業要點，推動成立專案辦公室及信託專戶，朝第3季受理申請目標邁進。

另外「加強投資綠色成長淨零產業信託管理計畫」4月完成決標，環境部規劃5月成立專案辦公室，將提供投資媒合，協助淨零新興企業發展，並引入財務金融、行銷管理等跨領域人才，建立輔導與諮詢機制。

國際情勢持續變化，彭啓明強調，台灣的淨零目標不會動搖，反而要趁此時積極建構綠色競爭力，未來還將積極爭取加入國際減碳體系，持續強化台灣參與，為台灣產業創造有利位置。

彭啓明強調，台灣減碳方向不會改變，但會更貼近企業、了解第一線需求，擴大與產業、公協會、地方政府等各界溝通與協作，並積極爭取資源，擴大補助與獎勵，適時調整制度，讓企業在綠色轉型路上不孤單。

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