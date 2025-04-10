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關稅戰衝擊鋼市復甦

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄報導

關稅戰不止，鋼鐵業復甦需求可能沒了。世界鋼鐵協會（worldsteel）在澳洲雪梨召開特別理事會，對經濟、鋼市提出看法，認為全球鋼市復甦蒙陰影，各國表現分化加劇。

中鋼（2002）表示，世界鋼鐵協會此次召開特別理事會，因國際情勢變動較大，不發布成長預測，僅對經濟、鋼市提出看法；就宏觀總經背景方面，全球經濟儘管在2025年初表現相對有韌性，但貿易摩擦升溫、地緣政治風險增加以及政策不確定性上升，對原本預期的復甦步調產生負面影響。

此外，通膨降幅停滯，高利率環境可能維持更久，將抑制家庭支出與投資成長。協會認為，2025年全球製造業與建築業的復甦動能仍有望逐步增強，惟復甦幅度因貿易緊張局勢而受到限制。

中鋼指出，原本2025年全球鋼鐵需求預期將結束連續三年下降的態勢，並轉向溫和復甦，但美國推動的對等關稅及貿易摩擦升溫，使此樂觀預期受挑戰。不同地區需求走勢出現明顯分化，全球整體動能雖仍將較2024年轉強，但因不確定性拖累，復甦力道可能弱於預期。

針對各主要地區產業及鋼鐵需求，全球製造業活動經歷2022至2024年的持續低迷後，原本預期2025年回到成長軌道，但隨著關稅大戰升級，有再次陷入衰退的風險。

展望前景，該協會認為，各國透過加強財政刺激、推動基礎設施建設及貨幣政策逐步趨向寬鬆，原預期2025年鋼鐵需求將溫和復甦。但在貿易保護主義升溫、關稅壁壘提高，以及地緣政治不確定性增加，將是抑制復甦動能的重要變數。

鋼鐵 關稅

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