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85℃母親節主題蛋糕添加膠原蛋白 讓媽咪好Q彈

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
4月10日起至5月8日，85℃門市現場預購母親節主題款蛋糕可享85折優惠。記者宋健生/攝影
4月10日起至5月8日，85℃門市現場預購母親節主題款蛋糕可享85折優惠。記者宋健生/攝影

送給媽媽的蛋糕，如果還能越吃越美麗，那就超級完美！85℃今年推出以「幸福花語」為主題六款高顏值母親節蛋糕應戰，往年熱銷的夢幻典雅花束蛋糕、今年改版上市。另外「甜蜜花香」、「柚香紅心」兩款主題蛋糕，特別添加膠原蛋白，有助皮膚維持Q彈水潤，讓媽媽一邊慶祝一邊養顏美容。

4月10日起至5月8日，門市現場預購母親節主題款蛋糕可享85折優惠，另外4月10日至5月11日期間，85 Cafe APP會員購買任一母親節主題款蛋糕，結帳時報會員電話，還可自動再抽iPhone16、Roborock掃地機器人等，消費越多，中獎機會越大。

85℃預估，今年全台母親節主題蛋糕銷售量約5萬模，銷售額為3,000萬元，單店整模蛋糕營收看增2.3%。

以典雅花朵為設計主題，85℃一口氣推出六款蛋糕：「花心綻放」、「甜蜜花香」、「莓果奇緣」、「莓好花語」、「柚香紅心」及「莓果森林」，每一個外型精緻CP值更高，原物料有來自法國頂級Boiron保虹天然果泥、比利時巧克力、進口動物鮮奶油。

其中兩款「甜蜜花香」、「柚香紅心」，85℃添加日本市占第一的大廠膠原蛋白，獨家膠原蛋白二肽PO/OG，各大廠家指定的膠原蛋白原料，FSSC22000認證，以確保高品質，高純度，高機能，高活性，可有效被人體吸收，促進膠原蛋白及玻尿酸生成。

民眾可以依照媽媽的喜好，挑選不同主題蛋糕傳達心意。有些說不出口的話語，還可以透過專屬母親節蛋糕外盒，DIY心意卡片，把想對媽媽說的話全部記錄下來，表達謝意。

4月10日到5月8日，門市預購母親節主題款蛋糕即享有85折優惠，另外4月10日至5月11日，只要85 Cafe APP註冊會員購買任一母親節主題款蛋糕，結帳時報會員電話，即自動參加抽獎，獎品有iPhone 16 128G(2名)、Roborock 石頭科技Qrevo Pro掃地機器人(1名)、國際牌 Panasonic奈米水離子吹風機(4名)；消費越多，中獎機會越大。

母親節快到，85℃今年推出以「幸福花語」為主題六款高顏值母親節蛋糕搶市。記者宋健生/攝影
母親節快到，85℃今年推出以「幸福花語」為主題六款高顏值母親節蛋糕搶市。記者宋健生/攝影

母親節 膠原蛋白

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