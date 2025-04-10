愛山林今年推案不縮水 上看千億

愛山林（2540）今年推千億、迎轉型。愛山林董事長祝文宇昨（9）日宣示，愛山林今年已經從傳統代銷轉型為建商，去年推600億元，今年推案量不縮水，照推1,000億元。

祝文宇說，今年愛山林推案不僅讓利，選地、推案都有四大策略，即「價格優、地段好、品質佳、未來漲」，要讓買房的人「住的滿意、轉手增值」。祝文宇強調，市場反應好才叫讓利，反應不好就不叫讓利。

祝文宇談房市讓利的目的，首先讓年輕人「拎包入住」，就是買房送裝潢；愛山林之後都會繼續這樣做（讓利），以因應市場變化。

祝文宇說，愛山林對當前房市的讓利策略很明確，第一，地段好，著墨在自住客的需求上，瞄準大家喜歡的地點；第二，售價調整，買房最重要的就是要能買得起。

第三，品質規劃，不論是建材加持或是附帶裝修，都要讓購屋族未來能住的滿意；第四，產品未來性，一句話就是要讓購屋族「住的滿意、轉手增值」。

祝文宇表示，除了在價格上有感讓利外，未來產品規劃還會朝向精裝修的模式，也就是說，年輕人買房完全可以拎包入住，交屋後省掉許多裝潢費用，甚至不用為裝潢貸款煩惱，而目前「附帶裝潢」的銷售策略頗受年輕人青睞。

祝文宇表示，川普關稅政策確實讓不少人股票上有資金壓力，若以股市、房市比較，長期來看，會發現買房子比買股票好，尤其是買在有需求、產品規劃到位的好房子，在未來的市場上很有競爭力。