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完工即登頂！台中14期「陸府織森」單價飆漲45% 衝破8字頭

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
「陸府織森」建築外觀最大特色為宜居陽台設計，每戶主臥配備大陽台。記者宋健生／攝影
「陸府織森」建築外觀最大特色為宜居陽台設計，每戶主臥配備大陽台。記者宋健生／攝影

中部品牌建商陸府建設以「弱建築、強景觀」生機建築理念打造的「陸府織森」完工落成，並於今(9)日開箱，為台中14期重劃區增添一道嶄新的垂直森林景觀。

此案2021年年底預售時，以均價每坪56萬元登上區域新高價；如今完工後，保留戶實登揭露已達80.6萬元，四年內漲幅近45%，不僅展現陸府建設的品牌實力，更顯示客戶對14期未來發展的高度信心。

這座佔地1,374.64坪的雙棟住宅，不僅是區域內第三個推出、第二個完工的個案，更以編織概念連結建築與自然，打造96戶生態宅邸。

今年適逢陸府建設成立35週年，公司秉持「開發多少土地，就還給地球多少綠意」的ESG永續理念，累計在台中種植逾3,000棵喬木，打造超過50座生態住宅社區。

「陸府織森」延續此願景，以適地適種的台灣原生植物為根基，創造都會中的生態跳島，兩棟建築採南北座向設計，層次錯落有致，臨路退縮10米與對面公園相望，實踐「生活、自然與建築的連結」的核心價值。

陸府建設表示，織森命名源自於編織的概念，象徵兩棟建築與對面公園共同編織出的森林生活，這是一棟「前進式」建築物，隨著植栽的生長，它也會變得越來越美麗。

「陸府織森」建築外觀最大特色為宜居陽台設計，每戶主臥配備大陽台，結合陸府建設專屬的「綠海植人團隊」研發、選種、定期養護植栽，讓住戶在家就能享受自然景觀，也為社區與城市打造壯觀的綠意景象。

從打造都會神木、垂直森林的生機建築，到綠海植人團隊、提供居家品質維護的永續服務，以及深耕社區、陪伴住戶玩出新人生的質感樂活體驗，正是陸府建設成立35年的三大品牌價值。

而在新落成的「陸府織森」，體現全球頂級飯店安縵(AMAN)風格的社區專屬公設，讓住戶彷彿住在森林中的度假村，成為一大亮點。

為了引進安縵重視自然寧靜、身心靈療癒的軟硬體服務，陸府建設打造與戶外庭園綠意融合的大地廚房，安排精緻服務關係師駐點，提供社區餐飲服務、米其林等級主題餐會，並舉辦料理烹飪、親子手作等各式活動，拉近住戶之間的距離，透過細膩貼心的禮賓服務，打造好鄰社區。

此外，當少子化、超高齡時代來臨，掀起「孤獨經濟」趨勢，消費者越來越重視個人化、沈浸式的獨特體驗，以及健身紓壓、身心靈療癒需求，「陸府織森」也設有健身房、瑜珈室、按摩芳療室、視聽室、練團室，未來將找專業教練師資、按摩師進駐社區，開設住戶專屬課程。

如果週末假日想野餐、露營，甚至打高爾夫球小試身手，在用50多種台灣蕨類打造的蕨類遊樂園中，還結合沉降階梯式果嶺區，提供住戶便捷的運動空間與戶外體驗區域，滿足動態、靜態休閒使用需求。不用出門，也能享有全方面的綠服務與綠生活。

陸府建設強調：「從綠建築、綠服務、到綠生活，我們看見孤獨經濟下，每個人都想活得更獨立、但不孤單，而陸府想做的，就是在社區打造好鄰友伴的鄰里關係，為住戶提供全齡個性化生活提案。」

「陸府織森」主力產品為北向48坪及南向54坪戶別，主打三房、含書房或娛樂室的設計，目前住戶陸續進行室內裝修、準備入住。陸府建設表示，隨著14期建商陸續進駐，未來各項機能將更完備；今年第3季也將於水湳經貿園區中央公園第一排推出新案，提供顧客全新的陸府安縵式生活體驗。

體現全球頂級飯店安縵(AMAN)風格的社區專屬公設，讓住戶彷彿住在森林中的度假村。記者宋健生／攝影
體現全球頂級飯店安縵(AMAN)風格的社區專屬公設，讓住戶彷彿住在森林中的度假村。記者宋健生／攝影
「陸府織森」設有視聽室、健身房、瑜珈室、按摩芳療室、練團室等公設。記者宋健生／攝影
「陸府織森」設有視聽室、健身房、瑜珈室、按摩芳療室、練團室等公設。記者宋健生／攝影
「陸府織森」以適地適種的台灣原生植物為根基，創造都會中的生態跳島。記者宋健生／攝影
「陸府織森」以適地適種的台灣原生植物為根基，創造都會中的生態跳島。記者宋健生／攝影
以「弱建築、強景觀」生機建築理念打造的「陸府織森」完工落成。記者宋健生／攝影
以「弱建築、強景觀」生機建築理念打造的「陸府織森」完工落成。記者宋健生／攝影

建商 綠建築 重劃區

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