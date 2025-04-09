股災成壓垮房市最後稻草 房仲全聯會：政府需放寬房市限縮政策

台股在清明連假後首日開盤，創下史上最大跌幅，出現交易窒息量，股市市值一日蒸發6.6兆元，中華民國不動產仲介經紀商業同業公會全國聯合會（房仲全聯會）理事長王瑞祺呼籲，股災恐使已受「金龍風暴」衝擊的房市雪上加霜，成為壓垮房市的最後一根稻草，呼籲政府放寬房市限縮政策，避免產生資金流動性風險，同時提醒買賣雙方調整心態，從業人員也應調整營業模式，不要錯失危機帶來的轉機。

王瑞祺表示，美國大選後，市場預期川普恐將成為全球經濟最不可控的黑天鵝，果然上台僅半年，即爆發關稅核彈。

王瑞祺指出，美國關稅戰可能使已受央行金龍風暴影響而顯低迷的房市更加冷清，甚至可能成為壓垮台灣房市的最後一根稻草，現在全國不動產從業人員與買賣雙方均高度關注。

王瑞祺分析，美國總統川普政策雖然虛實又反覆，且對等關稅政策是否真正實施，抑或藉此施壓各國重新談判、降低關稅壁壘，仍有極大變數，因此市場無需過度驚慌。

不過王瑞祺說，從過往經驗來看，若市場下跌源自政治干擾，一旦干擾解除，市場便會很快反彈，然而這種忽高忽低如雲霄飛車般的波動，在美國總統川普任內恐將持續出現，顛簸在所難免，認為市場應提早做好準備，因應此一特殊時期。

王瑞祺表示，針對近日美國政府「對等關稅」政策，賴清德總統在第一時間已向國人說明政府會將採取五項因應策略，行政院也規劃提出880億元特別預算方案，但還是要懇切呼籲政府，當務之急應調整現行打炒房政策，其中第七波溯及既往的限貸令更應重新檢討，以避免股市、房市雙殺帶來的資金流動性風險。

他強調，再強健的身體也無法經得起突然的休克衝擊，應適度給予不動產業者與消費者更多彈性，以應對當前變局。

此外，房仲全聯會不動產智庫總會長林金雄也認為，買賣雙方皆需調整心態，對賣方而言，短期內市場勢必修正，不會和以前一樣只有一路向上，且川普任期才剛開始，未來必然還會頻出奇招，令世界難以招架，因此適時讓利議價，才能降低川普政策變動所帶來的風險。

同時，林金雄指出，買方亦不要過度期望房地產崩盤，全球與台灣民間資金依然充沛，只是暫時觀望川普政策帶來多少的不確定性，資金時時伺機而動；好宅就是好宅，無多頭與空頭之分，以長久來看，良好居住環境的房價必然上漲，對於有剛性需求的民眾而言，此時依然是挑選好房的時機，無須因為股災而影響決策。

王瑞祺指出，面對近期房市低迷與關稅戰引起的股災所帶來的經濟衝擊，房仲業者普遍面臨經營困境，一時之間缺乏明確解方，雖然目前市場未出現明顯的關店潮，但許多業者在資源緊縮的壓力下，正被迫進行併店、轉讓等營運結構調整，以降低營運風險。

面對持續不確定性的市場前景，王瑞祺呼籲，業者應主動轉型，調整展店策略，並尋求多元業務發展方向，包括租賃、商用不動產及資產管理等領域，同時導入AI科技工具，提升對價格波動與市場趨勢的掌握能力；他強調，唯有在困境中尋求突破，將風險轉化為成長的契機，方能在市場回溫時、搶占先機。